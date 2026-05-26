Corte Suprema bloquea intento de Florida de endurecer reglas para camioneros inmigrantes

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La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes la solicitud del estado de Florida para presentar una demanda directa contra California y Washington por supuestamente emitir licencias de conducir comerciales a camioneros inmigrantes indocumentados que no dominan el inglés, según informó CBS News.

El caso fue detonado por un accidente fatal ocurrido en agosto de 2025 en la Florida Turnpike, en Fort Pierce, cuando el camionero Harjinder Singh, ciudadano indio que había ingresado irregularmente a Estados Unidos desde México, realizó un giro ilegal en U con su camión de 18 ruedas.

El impacto mató a los tres ocupantes de una minivan: Herby Dufresne, de 30 años; Faniola Joseph, de 37; y Rodrigue Dor, de 54.

Investigaciones estatales y federales determinaron que Singh probablemente no sabía leer las señales de tránsito. En una prueba posterior respondió correctamente solo dos de 12 preguntas e identificó una de cuatro señales.

El Departamento de Seguridad Nacional y funcionarios de Florida señalaron que Singh había obtenido licencias de conducir comerciales de California y Washington.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier presentó la demanda ante la Corte Suprema en octubre de 2025 y pidió al tribunal que bloqueara a ambos estados de emitir licencias comerciales a personas que no sean ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes legales.

«La decisión de California y Washington de poner en peligro a sus propios ciudadanos es reprobable. Pero los conductores comerciales cruzan habitualmente las fronteras estatales, poniendo en peligro a los ciudadanos de otros estados», escribió Uthmeier, añadiendo que esas decisiones provocan «caos» en otros estados.

California y Washington rechazaron las acusaciones.

El fiscal general de California, Rob Bonta, afirmó que su Departamento de Vehículos Motorizados verifica la presencia legal mediante la base de datos federal SAVE y realiza pruebas de dominio del inglés antes de emitir cualquier licencia comercial.

«Las alegaciones de la demanda propuesta son notablemente deficientes, ya que Florida admite que ni siquiera sabe cómo funciona el programa de licencias de conducir comerciales de California», dijo Bonta.

Funcionarios de Washington, por su parte, calificaron la demanda de «maniobra política» y señalaron que Singh no tenía una licencia comercial válida de ese estado al momento del accidente.

Además, acusaron a Florida de haber otorgado licencias indebidamente a «miles» de conductores sin pruebas de que hablen inglés o cumplan con los requisitos de residencia.

Solo los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito disintieron de la decisión mayoritaria, reiterando su posición de que la Corte Suprema no puede negarse a escuchar disputas directas entre estados.

El fallo llega en medio de una ofensiva más amplia de la administración Trump contra los estados que emiten licencias comerciales a inmigrantes.

El presidente Trump firmó en abril de 2025 una orden ejecutiva que refuerza la ley federal que exige a los camioneros comerciales leer y hablar inglés con fluidez, y el Departamento de Transporte amenazó con retener 160 millones de dólares en fondos federales a California y 73 millones a Nueva York por incumplimiento.

Florida, por su parte, modificó sus propias reglas para que los exámenes de licencia de conducir sean solo en inglés a partir del 6 de febrero de 2026, mientras el debate sobre las licencias comerciales para inmigrantes sigue abierto en los tribunales federales.