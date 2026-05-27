"Si entran los americanos, todo el mundo se va a quedar sentadito": cubano asegura que nadie defendería al régimen

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Tres cubanos entrevistados este miércoles por Telemundo 51 en la isla expresaron con contundencia su hartazgo con el régimen y su convicción de que ningún ciudadano saldría a defenderlo ante una eventual presión externa, en un video que recoge el estado de ánimo de la población en medio de la escalada de tensiones entre Cuba y Estados Unidos.

El testimonio más directo no deja margen a la interpretación: «Pueden entrar los americanos ahora mismo, que todo el mundo se va a quedar sentadito en el mismo lugar. Nadie va a defender a nadie».

El mismo entrevistado fue aún más explícito sobre la naturaleza del poder en Cuba: «El que esté en una posición grande la va a soltar porque alguien quiera, no la va a soltar. Hay que obligarlo a que la suelte y ellos van a hundir a quien tenga que hundir por estar en el poder».

Otro cubano recogido en el reportaje añadió: «Que acabe de acabar con esto, que esto ya no va a dar un paso más. Ellos lo que están dando es tiempo para que se termine el mandato o para ver si hay un cambio por otra vía, porque por la vía normal esto no va a cambiar nunca».

Una tercera voz, la de una mujer que se identificó como cristiana, optó por un tono distinto pero igualmente revelador del agotamiento colectivo: «Soy una cristiana que aboga por la paz. Es lo que deseo para mi país, paz y tranquilidad para que todos vivan bien», y recordó con nostalgia la etapa del deshielo diplomático: «Que todo puede ser como cuando el mandato de Obama, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos estaban bien».

El video fue publicado días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara la acusación formal contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que causó la muerte de cuatro ciudadanos estadounidenses.

Los cargos incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, asesinato y destrucción de aeronaves. Raúl Castro podría enfrentar cadena perpetua si fuera juzgado y hallado culpable.

El reportaje de Telemundo 51 también documenta la devastadora crisis energética que padece la isla. Según la cadena, las importaciones de petróleo a Cuba se han reducido entre 80 y 90% por la presión de Washington.

Los apagones en La Habana superan las 15 horas diarias, mientras que en provincias como Pinar del Río el suministro eléctrico se limita a apenas dos horas al día.

Un cubano recién llegado a Miami resumió el clima de miedo que impera en la isla: «No te puedo decir más nada porque créeme que es bastante comprometedor decir si piensas algo».

Otro testimonio desde la isla confirmó la situación en el interior del país: «En Pinar ponen dos horas nada más. Y la gente que dice de eso: no, no se puede decir nada. Todo el mundo bajo control».

El sentimiento captado en el video no es nuevo. Desde marzo de 2026, periodistas en La Habana reportaron que la pregunta más repetida en las calles era «¿Cuándo viene Trump?».

Cuando Díaz-Canel llamó al pueblo a «defender la Revolución» y prometió que cada cubano tendría un fusil y una posición asignada, las redes sociales respondieron con ironía masiva, desmontando el discurso oficial.

El régimen, mientras tanto, ha respondido a la crisis energética con la apertura de tiendas en La Habana donde se venden productos de energía renovable en divisas inalcanzables para la mayoría, y con la venta de paneles solares en moneda nacional reservada únicamente para «personas seleccionadas»: médicos, maestros, héroes del trabajo y glorias deportivas.

Un petrolero ruso que transportaba miles de barriles cambió su ruta y se alejó de la isla sin destino confirmado, según informó Telemundo 51, lo que anticipa que la situación energética podría deteriorarse aún más en las próximas semanas.