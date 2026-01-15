Reacciones en Cuba tras amenazas de Trump: “Queremos un cambio, pero sin guerra”

Vídeos relacionados:

Las recientes advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al régimen cubano han generado reacciones diversas entre los ciudadanos de la isla, que oscilan entre el temor a una posible escalada y la esperanza de un cambio político pacífico.

Según informó la agencia EFE, muchos cubanos se muestran escépticos ante la posibilidad de que las amenazas se materialicen, aunque reconocen que el momento político actual podría marcar un punto de inflexión tras la captura en Caracas del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero, durante una operación militar estadounidense.

“Los cubanos esperamos un cambio que nos beneficie. Hay que ver lo que hace Trump. Ojalá el pueblo no sufra las consecuencias de lo que pueda pasar y todo el cambio sea de forma pacífica”, dijo un residente de La Habana Vieja, entrevistado en la calle Obispo.

El presidente estadounidense advirtió esta semana que Cuba se encuentra en una situación “de debilidad sin el respaldo económico de Maduro” y urgió al Gobierno de Miguel Díaz-Canel a “alcanzar un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.

Trump aseguró que los dirigentes de la isla “pueden permitir una economía real donde la gente prospere o continuar con su dictadura fallida, lo que llevará a un colapso sistémico”.

La respuesta del régimen fue inmediata y, como de costumbre, retórica. Díaz-Canel llamó a “defender la patria hasta la última gota de sangre” y negó cualquier contacto con Washington.

Mientras tanto, en las calles de La Habana predomina una mezcla de cansancio, cautela y desconfianza.

Un habanero de 63 años, que prefirió no dar su nombre, afirmó que “tiene que haber una apertura que nos beneficie a todos. ¿Por qué no puede haber varios partidos o distintas formas de pensar?”.

Otros, en cambio, optan por mantenerse al margen. “Es mejor estar tranquilos, así como estamos, que no meterse en la balacera esa. Al final los que más sufrirán somos los de abajo”, dijo Adonis López, un joven de 36 años.

También hay quienes apelan al patriotismo oficialista. “Estados Unidos siempre ha intentado apoderarse de Cuba, pero siempre han chocado con nuestra resistencia”, aseguró una mujer que se identificó como revolucionaria.

Otro entrevistado, sentado en su bicitaxi cerca del Capitolio, añadió: “Aquí no hay miedo. Si hay guerra, hay que darle plomo a Estados Unidos, aunque sea una potencia grande”.

En contraste, otros cubanos restan importancia a las palabras de Trump. “No creo que se atreva a tanto. Aquí no se van a llevar a nadie”, dijo Miguel González, un barrendero de 66 años.

Leidy Santos, vendedora ambulante, coincidió: “No va a pasar nada, pero le pido a Dios todos los días que todo se mantenga igual”.

Las declaraciones reflejan la polarización social que atraviesa el país. Algunos confían en que la presión internacional acelere una transición política, mientras otros temen una nueva crisis o un conflicto militar.

Por ahora, el mensaje predominante entre los habaneros es claro: quieren un cambio, pero sin guerra.