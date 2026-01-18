La DEA habría investigado a Delcy Rodríguez desde 2018

Vídeos relacionados:

Delcy Rodríguez estuvo en el radar de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) durante años.

Según AP, la actual presidenta encargada de Venezuela fue etiquetada en 2022 como “objetivo prioritario”, título con que la DEA llama a sospechosos con “impacto significativo” en el tráfico de drogas.

El reporte de AP revela además que la DEA guarda un archivo detallado sobre Rodríguez que data de2018, donde enlista asociados conocidos y acusaciones que van desde narcotráfico hasta contrabando de oro

A principios de 2021, la DEA recibió el testimonio de un informante confidencial, quien declaró que Rodríguez utilizaba hoteles en el balneario caribeño de Isla Margarita “como fachada para blanquear dinero”.

Asimismo, se asoció con el testaferro de Maduro Alex Saab, a quien las autoridades estadounidenses arrestaron en 2020 por cargos de lavado de dinero, y tras su retorno a Venezuela este mismo sábado Rodríguez acaba de apartar del gobierno.

Rodríguez no ha sido nunca acusada públicamente por el gobierno de EE.UU. ni se encuentra entre los más de una docena de funcionarios venezolanos acusados ​​de narcotráfico junto con el presidente destituido, recuerda AP

Sin embargo, su nombre aparece en casi una docena de investigaciones de la DEA, algunas en curso, que involucran a agentes desde Paraguay y Ecuador hasta Phoenix y Nueva York.

AP no pudo determinar el enfoque específico de cada investigación, concluye AP, quien entrevisto a tres agente actuales y anteriores de la DEA, que confirmaron el interés en Rodríguez durante su mandato como vicepresidenta.