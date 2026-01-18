La DEA habría investigado a Delcy Rodríguez desde 2018

Vídeos relacionados:
Delcy Rodríguez estuvo en el radar de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) durante años.
Según AP, la actual presidenta encargada de Venezuela fue etiquetada en 2022 como “objetivo prioritario”, título con que la DEA llama a sospechosos con “impacto significativo” en el tráfico de drogas.
El reporte de AP revela además que la DEA guarda un archivo detallado sobre Rodríguez que data de2018, donde enlista asociados conocidos y acusaciones que van desde narcotráfico hasta contrabando de oro
A principios de 2021, la DEA recibió el testimonio de un informante confidencial, quien declaró que Rodríguez utilizaba hoteles en el balneario caribeño de Isla Margarita “como fachada para blanquear dinero”.
Asimismo, se asoció con el testaferro de Maduro Alex Saab, a quien las autoridades estadounidenses arrestaron en 2020 por cargos de lavado de dinero, y tras su retorno a Venezuela este mismo sábado Rodríguez acaba de apartar del gobierno.
Rodríguez no ha sido nunca acusada públicamente por el gobierno de EE.UU. ni se encuentra entre los más de una docena de funcionarios venezolanos acusados de narcotráfico junto con el presidente destituido, recuerda AP
Sin embargo, su nombre aparece en casi una docena de investigaciones de la DEA, algunas en curso, que involucran a agentes desde Paraguay y Ecuador hasta Phoenix y Nueva York.
AP no pudo determinar el enfoque específico de cada investigación, concluye AP, quien entrevisto a tres agente actuales y anteriores de la DEA, que confirmaron el interés en Rodríguez durante su mandato como vicepresidenta.
Preguntas frecuentes sobre la investigación de la DEA a Delcy Rodríguez y el contexto político en Venezuela
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué la DEA investiga a Delcy Rodríguez?
La DEA investiga a Delcy Rodríguez desde 2018 debido a acusaciones que incluyen narcotráfico y contrabando de oro. En 2022, fue etiquetada como “objetivo prioritario”, lo que significa que tiene un "impacto significativo" en el tráfico de drogas, según informes de la Agencia de Noticias AP.
¿Cuál es la relación entre Delcy Rodríguez y Alex Saab?
Delcy Rodríguez se asoció con Alex Saab, conocido como el testaferro de Nicolás Maduro. Saab fue arrestado en 2020 por cargos de lavado de dinero en Estados Unidos. Recientemente, Rodríguez lo apartó del gobierno venezolano, fusionando el Ministerio de Industrias con el de Comercio.
¿Cómo influye Estados Unidos en el actual gobierno interino de Venezuela?
La Casa Blanca ha declarado que mantiene "la máxima influencia" sobre el gobierno interino de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez. Esta influencia se ejerce a través de exigencias que incluyen frenar el tráfico de drogas y expulsar agentes de países hostiles a EE.UU., además de supervisar la producción petrolera del país.
¿Qué papel juega Delcy Rodríguez en la transición política de Venezuela?
Delcy Rodríguez es vista como una figura transitoria por Estados Unidos, encargada de facilitar una transición política tras la captura de Nicolás Maduro. Su liderazgo está condicionado a su cooperación con Washington, y se espera que facilite elecciones y eventualmente se retire del poder.
