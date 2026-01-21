Llueven críticas a cubana por ser feliz con su "colágeno" y así ella responde

Una cubana de 40 años se ha vuelto viral en TikTok tras responder con humor y orgullo a quienes la critican por tener una relación con un hombre 14 años menor.
La mujer, identificada en la plataforma como @yenisley_85, publicó un video bailando junto a su novio, de 26 años, en una actitud cariñosa y feliz, después de recibir numerosos comentarios negativos sobre su diferencia de edad.
En la publicación, la cubana aparece tomada de la mano con su pareja y sonriente, acompañada de una canción que muchos interpretaron como una respuesta directa a las críticas. En el video se les ve disfrutando de su relación sin ocultarse, demostrando que la felicidad no depende de la edad.
“Mientras otros critican, yo disfruto”, escribió en la descripción del video, que acumula miles de reproducciones y comentarios. Algunos usuarios la felicitaron por su seguridad y alegría, mientras otros volvieron a cuestionar la relación.
“A mí me encanta ver mujeres felices, sin importar si el amor llega antes o después”, comentó una seguidora. Otros, sin embargo, calificaron el vínculo como “colágeno”, un término popular en Cuba para referirse en tono jocoso a las parejas donde la mujer es mayor que el hombre.
Lejos de ofenderse, la tiktoker aprovechó la ocasión para responder bailando y sonriendo, mostrando que no piensa esconder su relación ni dejar que los prejuicios afecten su felicidad.
Su actitud ha sido celebrada por muchos usuarios que la consideran un ejemplo de amor propio y libertad personal frente a las críticas y estereotipos de género.
Preguntas Frecuentes sobre Relaciones en Redes Sociales y Críticas en Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué una cubana se volvió viral en TikTok?
Una cubana se volvió viral en TikTok por responder con humor y orgullo a las críticas sobre su relación con un hombre 14 años menor. Su actitud positiva y despreocupada ante las críticas de diferencias de edad en la pareja llamó la atención de muchos usuarios.
¿Qué significa el término "colágeno" en Cuba?
El término "colágeno" en Cuba se utiliza humorísticamente para referirse a relaciones donde la mujer es mayor que el hombre. En el contexto de la noticia, se usó para describir la relación entre la tiktoker y su pareja más joven.
¿Cómo respondió la tiktoker a las críticas sobre su relación?
La tiktoker respondió a las críticas bailando y sonriendo junto a su pareja en un video. Demostró que no piensa esconder su relación ni dejar que los prejuicios afecten su felicidad. Esta respuesta fue celebrada por muchos usuarios como un ejemplo de amor propio y libertad personal.
¿Por qué las críticas sobre las relaciones con diferencia de edad son comunes en Cuba?
Las críticas a las relaciones con diferencias de edad en Cuba reflejan estereotipos sociales y prejuicios de género que aún persisten. Estas críticas suelen surgir de expectativas tradicionales sobre las parejas y las edades "apropiadas" para el amor. Sin embargo, cada vez más personas desafían estas normas y buscan vivir sus relaciones de manera auténtica, como se observa en el caso de la tiktoker cubana.
