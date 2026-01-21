Llueven críticas a cubana por ser feliz con su "colágeno" y así ella responde

Ver más

Una cubana de 40 años se ha vuelto viral en TikTok tras responder con humor y orgullo a quienes la critican por tener una relación con un hombre 14 años menor.

La mujer, identificada en la plataforma como @yenisley_85, publicó un video bailando junto a su novio, de 26 años, en una actitud cariñosa y feliz, después de recibir numerosos comentarios negativos sobre su diferencia de edad.

En la publicación, la cubana aparece tomada de la mano con su pareja y sonriente, acompañada de una canción que muchos interpretaron como una respuesta directa a las críticas. En el video se les ve disfrutando de su relación sin ocultarse, demostrando que la felicidad no depende de la edad.

“Mientras otros critican, yo disfruto”, escribió en la descripción del video, que acumula miles de reproducciones y comentarios. Algunos usuarios la felicitaron por su seguridad y alegría, mientras otros volvieron a cuestionar la relación.

“A mí me encanta ver mujeres felices, sin importar si el amor llega antes o después”, comentó una seguidora. Otros, sin embargo, calificaron el vínculo como “colágeno”, un término popular en Cuba para referirse en tono jocoso a las parejas donde la mujer es mayor que el hombre.

Lejos de ofenderse, la tiktoker aprovechó la ocasión para responder bailando y sonriendo, mostrando que no piensa esconder su relación ni dejar que los prejuicios afecten su felicidad.

Lo más leído hoy:

Su actitud ha sido celebrada por muchos usuarios que la consideran un ejemplo de amor propio y libertad personal frente a las críticas y estereotipos de género.