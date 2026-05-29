"En poco tiempo Cuba podrá autoabastecerse de arroz", insiste Díaz-Canel

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Miguel Díaz-Canel visitó este jueves la Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios, en Pinar del Río, donde opera un proyecto conjunto con la empresa vietnamita Agri-VMA, y reiteró su promesa de que Cuba logrará el autoabastecimiento de arroz «en poco tiempo».

La frase no es nueva. En marzo de 2026, al reunirse en La Habana con Nguyen Van Quang, presidente de Agri-VMA, Díaz-Canel ya había afirmado que el apoyo vietnamita demostraba «que en poco tiempo Cuba podrá ser capaz de autoabastecerse de arroz».

Durante el recorrido de este jueves, el mandatario calificó la experiencia como un ejemplo de «prosperidad productiva»: «sustituimos importaciones; logramos producciones que no estábamos teniendo, empleo, ingresos para la familia, bienestar… Ya esto está asociado a la prosperidad».

Lo acompañaron Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista, el ministro de Agricultura Ydael Pérez Brito y autoridades provinciales.

El director general de la empresa cubana, Michel Ballate Camejo, explicó que Agri-VMA opera con mil hectáreas de tierra en usufructo y lleva tres campañas trabajando en el territorio pinareño.

«Hoy estamos cosechando arroz a nueve toneladas por hectárea, rendimiento que hace muchos años, en el país, no veíamos», declaró Ballate.

En total, las tres campañas del proyecto han producido 7,900 toneladas de arroz con un rendimiento promedio de 5.21 toneladas por hectárea, según datos del propio gobierno.

El plan prevé llegar a 1,700 hectáreas sembradas y alcanzar 14,000 toneladas en la empresa, con una meta a mediano plazo de 4,000 hectáreas para garantizar la canasta básica y generar excedentes para venta en divisas.

Sin embargo, la infraestructura industrial no acompaña los resultados agrícolas. Ballate reconoció que «se está secando arroz en carreteras, en pistas; es decir, con el sol», y que trabajan en instalar un horno de biomasa que ahorraría 2,050 litros diarios de diésel ante la crisis energética.

Las cifras reales de la producción nacional contrastan con el optimismo oficial. Entre 2020 y 2024, la producción de arroz en Cuba cayó un 62.3%, pasando de 266,595 a 100,477 toneladas, mientras la demanda interna se estima en unas 700,000 toneladas anuales.

En 2023, Cuba importó 484,222 toneladas de arroz y produjo apenas 27,326 toneladas para consumo, cubriendo con importaciones el 94% de lo disponible en el país.

El economista Pedro Monreal calculó en febrero de 2026 que para prescindir de importaciones en dos o tres años, Cuba necesitaría producir aproximadamente 1.29 millones de toneladas de arroz cáscara húmedo, una meta que calificó de «improbable».

Mientras tanto, el arroz llegó a costar 340 pesos por libra en el mercado informal de La Habana en mayo de 2025, y las entregas de la canasta básica normada acumularon meses de retraso en provincias como Santiago de Cuba, Camagüey y Las Tunas.

En noviembre de 2025, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa había asegurado que Pinar del Río estaría en condiciones de autoabastecerse de arroz en 2026 gracias al proyecto con Agri-VMA, una promesa que tampoco se ha cumplido.

Díaz-Canel cerró su visita con una consigna sobre el burocratismo que, según él, frena la producción: «Todas las trabas hay que quitarlas».