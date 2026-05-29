Pam Bondi se niega a responder preguntas sobre Trump en comparecencia por los archivos Epstein

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La ex fiscal general de Estados Unidos Pam Bondi compareció este viernes ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en una entrevista transcrita a puerta cerrada sobre el manejo del Departamento de Justicia de los archivos del caso Jeffrey Epstein, y se negó a responder cualquier pregunta que involucrara al presidente Donald Trump.

El representante demócrata Robert Garcia denunció que formuló preguntas sobre Trump en cinco ocasiones sin obtener respuesta alguna, y que los abogados del Departamento de Justicia presentes en la sala intervinieron repetidamente para bloquear esas preguntas vinculadas al presidente.

Garcia afirmó que Bondi «no hablaría ni respondería» a ninguna pregunta que involucrara a Trump, lo que calificó como una obstrucción deliberada al escrutinio del Congreso.

La sesión fue organizada como entrevista transcrita —no bajo juramento y sin grabación en video— en lugar de un testimonio público con citación obligatoria, un formato que generó críticas de los demócratas.

El presidente del comité, el republicano James Comer, justificó el formato privado señalando que Bondi había sido «cooperativa».

Junto a Bondi comparecieron la subsecretaria de Justicia Harmeet Dhillon y el subsecretario adjunto Jonathan Guynn como «abogados de la agencia», quienes según el Departamento de Justicia asistían para garantizar un registro preciso del papel del departamento en la implementación de la Ley de Transparencia de Archivos Epstein.

En sus declaraciones de apertura, Bondi reconoció que hubo «errores en las redacciones» de los documentos publicados, pero defendió que el Departamento de Justicia había actuado con «responsabilidad y transparencia» y que entregó todo lo requerido bajo dicha ley.

La crítica bipartidista se centró en que, mientras información sobre víctimas quedó expuesta en los documentos divulgados, los datos sobre posibles perpetradores fueron censurados.

Bondi fue destituida por Trump el 2 de abril en medio de las presiones acumuladas por el manejo del caso Epstein y una serie de reveses judiciales, y fue reemplazada de forma interina por Todd Blanche, quien había sido el abogado defensor de Trump en varios procesos penales.

El representante Garcia había intentado previamente que Bondi fuera declarada en desacato al no cumplir con una citación mientras aún ocupaba el cargo, y dos representantes demócratas la acusaron de haber mentido bajo juramento en una audiencia del Comité Judicial celebrada el 11 de febrero de 2026.

El trasfondo de la comparecencia es extenso: desde febrero de 2025, el Departamento de Justicia publicó documentos del caso Epstein en varias tandas, incluyendo registros de vuelo del jet privado de Epstein en los que Trump aparece en al menos siete ocasiones, aunque sin que ello implique por sí solo conducta ilegal.

En julio de 2025, un memorando del Departamento de Justicia concluyó que no existía una «lista de clientes» incriminatoria de Epstein, lo que generó rechazo bipartidista, y en noviembre de ese año Trump firmó la Ley de Transparencia de Archivos Epstein, que exigía la divulgación de documentos en un plazo de 30 días.

En diciembre de 2025, el Departamento de Justicia publicó nuevos archivos con fotografías inéditas e informes del FBI, pero con amplias secciones censuradas, lo que prolongó la controversia que hoy vuelve a colocar a Bondi en el centro del escrutinio congressional.