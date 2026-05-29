“La nación cubana se está muriendo”: Juan Antonio Blanco denuncia crisis

El analista llamó la atención sobre la aceleración de muertes en registros de defunción

El analista político Juan Antonio Blanco, presidente del laboratorio de ideas Cuba Siglo XXI, advirtió que la nación cubana enfrenta una extinción física silenciosa provocada por la desidia y la represión del régimen, en una entrevista con la periodista de CiberCuba Tania Costa publicada este viernes.

Blanco distingue entre la nación como trayectoria histórica y la nación como pueblo vivo, y es sobre este segundo concepto sobre el que lanza su advertencia más grave.

"Cuando yo digo que la nación cubana tiene que salvarse, estoy diciendo que están muriendo decenas de miles de personas que no están computadas esas muertes como muertes del Estado cubano", afirmó el analista.

Según Blanco, estas muertes no son producto de la violencia policial directa, sino de la ausencia total de condiciones mínimas de vida.

"Son muertes provocadas porque no había una dipirona en la casa para bajarle la fiebre a un niño de cinco años, muertes porque alguien se cortó con un hierro y no había una inyección para evitar que se complicara la infección y murió por la infección, muertes porque los viejitos están desnutridos porque no reciben el básico de proteínas, de minerales, incluso de calorías para poder sobrevivir hasta el día siguiente", detalló.

Como evidencia de esta tendencia, el analista señaló que los registros de defunción y los cementerios muestran una aceleración de muertes. "Si van a los cementerios y van a las actas de defunción, se están multiplicando aceleradamente de un tiempo para acá", indicó.

Este escenario tiene respaldo documental. Un informe independiente de diciembre de 2025 elevó la cifra de muertes por arbovirosis en Cuba, en el contexto de los brotes de dengue y Oropouche que en 2024 se extendieron a todas las provincias del país, agravados por apagones, vertederos sin recoger y escasez de medicamentos básicos.

Blanco encuadra todo esto dentro de lo que denomina "la guerra del Estado contra la población".

"Es una guerra en la que por una parte se están liquidando físicamente por desidia, por no ocuparse de lo que tienen que ocuparse, y por otra parte si tú te rebelas pues te rompen la cabeza, te meten preso, te condenan a 15 años o en otros casos mueres, te matan", explicó.

El analista puso como ejemplo concreto de esa desidia la falta de recogida de basura, que el año pasado desencadenó múltiples epidemias en el país.

Frente a quienes proponen que los cubanos se liberen solos mediante métodos no violentos, Blanco fue categórico: "Es casi que rayando en lo irresponsable pedir que un pueblo que está desarmado, que está desconectado de internet, que está hambreado, pueda enfrentarse con métodos no violentos a una maquinaria que ha demostrado durante 67 años no tener ningún escrúpulo en pasarle por arriba al que le tenga que pasar con tal de mantenerse en el poder".

La crisis humanitaria que describe Blanco coincide con las advertencias de organismos internacionales. La ONU alertó en febrero sobre un posible colapso humanitario si no se atienden las necesidades de combustible, mientras que la Organización de Derechos Humanos de las Américas (WOLA) estimó que más de un millón de cubanos han abandonado la isla desde 2021.

En la misma entrevista, Blanco también pronosticó que el cambio en Cuba llegaría antes de septiembre de este año, y cerró con una conclusión que resume su argumento central.

"Si la gente se está muriendo ahora, si el pueblo físico, el único pueblo real que existe, se está muriendo ahora, entonces me parece a mí que hay que buscar con mente abierta cuáles son otras posibles soluciones a esta disyuntiva", remató.