Manicurista cubana triunfa en Instagram con sus diseños de uñas

La cubana Jenifer Sánchez, conocida en Instagram como @jenni_sancheznails01, se ha ganado el cariño y la admiración de cientos de seguidoras en Cuba por sus trabajos de diseños de unas.

Esta joven manicurista, de 24 años, comenzó su emprendimiento enfrentando los retos cotidianos de los cubanos: los apagones, la escasez de materiales y las limitaciones tecnológicas. Sin embargo, su pasión y disciplina la han convertido en un ejemplo de superación.

En su pequeño salón, Jenifer trabaja distintas técnicas de manicure que destacan por su precisión y durabilidad. Sus clientas aseguran que los diseños pueden mantenerse impecables durante más de 30 días, una prueba del talento y la dedicación que la caracterizan.

Los videos de Jenifer alcanzan grandes cifras de visualizaciones, reflejando el impacto de su negocio, su creatividad y su esfuerzo.