Régimen cubano moviliza a Pinar del Río en defensa de Raúl Castro

Las tribunas se mantendrán en todo el país hasta el 3 de junio, fecha del cumpleñaos 95 de Castro

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El régimen cubano convocó este viernes a miles de pinareños a la Plaza de la Revolución de Pinar del Río para respaldar a Raúl Castro y rechazar la acusación penal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el exmandatario por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

El acto, reportado por el periódico oficial Guerrillero, forma parte de una cadena de Tribunas Abiertas Antiimperialistas que el régimen organiza desde el 23 de mayo en plena crisis interna y que culminará el 3 de junio, fecha del 95 cumpleaños de Castro.

La acusación fue aprobada por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida el 23 de abril de 2026 y desclasificada el 20 de mayo por el fiscal general interino Todd Blanche en la Freedom Tower de Miami.

Los cargos incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves civiles y cuatro cargos de homicidio por la muerte de Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, fallecidos el 24 de febrero de 1996 cuando dos Cessna 337 de Hermanos al Rescate fueron derribados con misiles sobre el estrecho de Florida.

En el acto pinareño, la doctora Mayté Cabrera Hernández, jefa del Departamento de Hospitales de la Dirección Provincial de Salud, habló en nombre de más de 20 mil trabajadores sanitarios de la provincia y calificó la acusación de "acción carente de validez y moral, una provocación indigna y ruin", repo.

La misma funcionaria reconoció, sin embargo, la gravedad de la crisis hospitalaria. "El embargo tiene un impacto concreto, afecta el funcionamiento adecuado de nuestro sistema de Salud; y una muestra de ello son los 1,630 pacientes que hoy no han podido ser operados por falta de recursos e insumos médicos, de ellos, 71 son niños y 365 tristemente padecen de cáncer", dijo.

Henry Miranda Puerto, fiscal del municipio de San Juan y Martínez, defendió el derribo de las avionetas como "legítima defensa" y aseguró que Estados Unidos "no tiene autoridad moral, ni política para señalar con el dedo a quienes han defendido, con honor y valentía, la soberanía de nuestra nación".

Danivia Borges Machuat, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas en la provincia, recordó que miles de pinareños firmaron recientemente una declaración de apoyo al régimen.

"Desde este rincón occidental de esta Isla mambisa y rebelde, reiteramos que somos un pueblo de paz", subrayó Borges.

Las movilizaciones se producen mientras Cuba atraviesa su peor crisis en décadas con apagones que superan las 20 horas diarias en algunas zonas, y una encuesta reveló que uno de cada tres familias cubanas pasó hambre en 2025.

El régimen movilizó transporte público, militares, policías y trabajadores estatales para garantizar asistencia a los actos, que han generado tanto imágenes de respaldo oficial como reacciones de burla en redes sociales.

El pasado miércoles, Elián González intervino en una tribuna en Matanzas y calificó la acusación de "patraña", afirmando que Castro "tiene toda la moral, como su hermano lo hacía, para exigir cualquier sacrificio".

La acusación tiene alcance principalmente simbólico, ya que no existe tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos y Castro no ha pisado suelo estadounidense, pero el régimen la ha convertido en el eje de una campaña de movilización que se extenderá hasta el 3 de junio.