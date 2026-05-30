Republicano asegura que "Raúl" ve en los negocios con EE.UU. la clave para la prosperidad de Cuba

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El empresario y político republicano Vic Mellor aseguró desde La Habana que "Raúl" ve en los negocios con EE.UU. la clave para la prosperidad de Cuba, al referirse a una entrevista de varias horas con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «El Cangrejo».

Según un cable de la agencia AFP, el candidato republicano al Congreso por Rhode Island se reunió en la capital cubana con «El Cangrejo», nieto de Raúl Castro, y ambos coincidieron en abrir Cuba a los negocios con Estados Unidos.

"Le digo que Raúl entiende que los negocios son el camino a seguir. Él lo entiende, entiende que una cooperación en materia de negocios con Estados Unidos es clave para la prosperidad de Cuba.", citó la agencia de noticias.

Mellor, quien también es veterano del Cuerpo de Marines, habría declarado que Cuba se encuentra «al borde de una nueva revolución» y destacó el potencial de la isla en sectores como el turismo, la minería y el capital humano.

«Su visión de abrir Cuba a los negocios coincide con la mía. Es tiempo de cambio», afirmó Mellor, quien dijo que se encontraba en búsqueda de negocios con la isla al anunciar recientemente una visita a la nación caribeña.

«El Cangrejo» ha emergido como interlocutor clave del régimen en una serie de contactos reales con Washington durante 2026.

El director de la CIA John Ratcliffe se reunió en La Habana el 15 de mayo con Rodríguez Castro, el ministro del Interior Lázaro Álvarez Casas y el jefe de inteligencia Ramón Romero Curbelo, en una visita calificada de inusual.

Previamente, el 10 de abril, una delegación del Departamento de Estado se reunió con el nieto de Raúl Castro en La Habana. El gobierno cubano confirmó esa visita, aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores negó que existiera un diálogo oficial entre ambos gobiernos.

El congresista republicano Mario Díaz-Balart reconoció que ha habido conversaciones «con múltiples personas alrededor de Raúl Castro, a los más altos niveles», aunque aclaró que «no son negociaciones».

En ese mismo período, congresistas demócratas como Pramila Jayapal y Jared Huffman viajaron a Cuba entre el 1 y el 6 de abril de 2026, en el marco de esta intensa actividad de contactos entre Washington y La Habana.

Mientras tanto, el secretario de Estado Marco Rubio señaló que GAESA controla cerca del 70% de la economía cubana y acumula enormes activos mientras la población sufre. EE.UU. habría ofrecido 100 millones de dólares en alimentos y medicinas para Cuba, condicionados a que la distribución no pase por GAESA sino por la Iglesia Católica u organizaciones caritativas.

La agenda de los contactos entre la CIA y el régimen en mayo incluyó cooperación en inteligencia, seguridad y estabilidad económica, bajo la condición de que Cuba deje de ser refugio para adversarios de Washington en el hemisferio occidental.

La activista Rosa María Payá advirtió en marzo que la solución a la crisis cubana requería un cambio completo del sistema político para que los cubanos pudieran construir prosperidad con su propio trabajo, una postura que contrasta con los enfoques de quienes apuestan por acuerdos económicos con las mismas estructuras del régimen.