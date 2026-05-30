¿Cuándo presentar un mandamus si estás esperando la residencia permanente? Abogado detalla quiénes aplican

El abogado de inmigración Willy Allen III aclaró que las personas que llevan entre dos y tres años esperando su residencia permanente en Estados Unidos son quienes deben considerar seriamente presentar un mandamus ante la corte federal, una herramienta legal que obliga al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) a procesar casos demorados injustificadamente.

«Personas que deben ya pensar en hacer un mandamus son las personas que han esperado por el mínimo tiempo de más de dos años, yo te diría probablemente más cerca de tres», explicó Allen en una entrevista con CiberCuba.

El umbral mínimo es dos años, pero Allen recomienda idealmente esperar hasta los tres antes de tomar esa acción legal, especialmente en el contexto de la pausa migratoria impuesta por la administración Trump el 21 de enero de pasado, que suspendió ajustes de estatus, naturalizaciones y permisos de trabajo para cubanos y nacionales de otros 74 países.

Mientras no se alcanza ese umbral, Allen recomienda presentar una consulta formal -llamada inquiry- ante USCIS cada tres meses para documentar los intentos de comunicación con la agencia.

«Cada tres meses hay que hacer lo que se llama un inquiry con USCIS para mostrar que has tratado de comunicar con USCIS para saber dónde está el caso», precisó.

Sobre cuántas consultas deben hacerse antes de presentar el mandamus, Allen fue claro: «No hay un número específico, pero solamente se puede hacer cada tres meses, entonces cada tres meses recomiendo hacerlo».

El abogado también explicó qué significa exactamente esta figura legal: «El mandamus es una petición a la Corte Federal para empujar o imponer a USCIS procesar un proceso, porque básicamente no están haciendo su trabajo y están demorando el proceso sin razón».

No obstante, hay que recalcar que presentarlo no garantiza la aprobación de la residencia: puede resultar en una entrevista, una negación o simplemente en que USCIS tome una decisión.

El propio despacho de Allen ya presentó su primer mandamus con resultados rápidos. «Solamente hemos sometido un mandamus hasta ahora, pero en menos de una semana llegó una entrevista para el cliente», reveló. La cita de residencia llegó antes incluso de llegar a una conferencia con un juez federal, lo que ilustra la presión que ejerce esta acción sobre USCIS.

Allen advirtió que el proceso no es sencillo: «Es más complicado que un caso o una petición a USCIS o algo así porque es la corte federal, es básicamente demandar al gobierno que procesen los procedimientos que están con USCIS».

Para quienes esperan su ciudadanía -como el caso de un espectador que tenía su ceremonia programada para diciembre y fue suspendida por la pausa- Allen considera que el mandamus probablemente no es la mejor opción todavía, a menos que la residencia esté próxima a vencer.

Este escenario se produce en un contexto de parálisis prolongada.

Las aprobaciones de residencia para cubanos cayeron un 99.8 %, de 10,984 en febrero de 2025 a apenas 15 en enero de 2026, según datos del Cato Institute. Aunque hay señales de un «levantamiento silencioso» de la pausa -con algunas citas programándose-, la suspensión formal no ha sido levantada oficialmente.

El 22 de mayo, USCIS emitió un memorando que restringe el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos a «circunstancias extraordinarias», empujando a más solicitantes hacia la vía consular y complicando aún más los trámites pendientes.

La abogada Liudmila Marcelo había predicho el 29 de abril que la pausa podría levantarse entre mayo y mediados de junio de este año, y anunció que si no ocurría, comenzaría a presentar mandamus «para todos».