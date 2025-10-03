Ron DeSantis lanza advertencia: "Los impuestos a la propiedad no pueden expulsar a los ciudadanos de sus casas"

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, insistió en la urgencia de reformar el sistema de impuestos a la propiedad en el estado, al advertir que las cargas fiscales derivadas de la valorización de las viviendas están expulsando a los residentes de sus propios hogares.

"No podemos permitir que nuestros ciudadanos sean expulsados de sus casas por los impuestos a la propiedad", dijo DeSantis en una comparecencia pública este martes.

Su esposa, Casey DeSantis, compartió varios fragmentos de las declaraciones del gobernador en la red social X. Advertía sobre el impacto de los “incrementos no realizados” en los valores de las propiedades, lo que se traduce en mayores facturas de impuestos sin que los dueños hayan vendido o recibido ingresos por esa valorización.

“No quiero que la gente sea expulsada de sus hogares por el impuesto a la propiedad”, dijo DeSantis, al abogar por un alivio fiscal inmediato para los propietarios de vivienda principal.

La carga de los impuestos y una reforma ambiciosa

La postura de DeSantis no es nueva. En mayo pasado, el gobernador propuso un reembolso de $1,000 para propietarios de viviendas en 2025, como parte de una estrategia más amplia que apunta incluso a la eliminación total del impuesto a la propiedad en Florida, una medida que requeriría una reforma constitucional avalada por al menos el 60 % de los votantes.

“¿Cuándo llega el momento en que realmente eres dueño de tu hogar, libre y claro?”, cuestionó entonces el mandatario republicano, quien ha comparado el sistema actual con “pagarle renta perpetua al Estado”.

Lo más leído hoy:

Aumentos moderados, pero persistentes

Las autoridades locales señalaron que los aumentos proyectados para 2025 serían más moderados que en años anteriores. Los propietarios ya comenzaron a recibir desde agosto en sus buzones las notificaciones “TRIM”, que reflejan el valor estimado de sus propiedades y el monto tentativo de impuestos.

En condados como Miami-Dade, algunas zonas han registrado incrementos de hasta un 9 %, según reportes de medios locales. El tasador del condado, Tomás Regalado, explicó que el alza se debe en gran medida al aumento del valor de mercado de las viviendas, más que a cambios en las tasas de millaje.

Choques políticos y resistencias

La propuesta de DeSantis enfrenta resistencia en la legislatura estatal, especialmente por parte del presidente de la Cámara de Representantes, Daniel Pérez, quien ha calificado el plan de cheques como una medida puntual sin impacto estructural.

“Enviar cheques de $1,000 no es alivio fiscal. Es un regalo, como los que dio Biden durante la pandemia”, opinó Pérez en mayo.

Sin embargo, DeSantis ha defendido el programa como un primer paso hacia una transformación más profunda y ha pedido a los legisladores que redacten una enmienda constitucional atractiva para los votantes, con miras a incluirla en la boleta electoral de 2026.

Más reformas en el horizonte

El gobierno estatal también ha avanzado en otras reformas fiscales y legales: en julio, se eliminó el impuesto estatal del 2 % sobre arrendamientos comerciales, lo que representa una reducción de ingresos estatales y locales estimada en más de $1,100 millones para el año fiscal 2025–2026.

Además, DeSantis ha promovido nuevas leyes de protección a propietarios y reformas en el sector de los condominios, tras el colapso de Champlain Towers South en Surfside en 2021.

Florida continúa así consolidando su imagen como un estado de baja carga fiscal, con políticas orientadas a atraer nuevos residentes y proteger a los propietarios permanentes, según DeSantis.

“Quiero que los turistas canadienses y brasileños subsidien al estado. Que sean los residentes permanentes quienes paguen menos impuestos”, dijo el gobernador al defender que los beneficios fiscales deben dirigirse exclusivamente a los habitantes de Florida.

Preguntas Frecuentes sobre la Reforma de Impuestos a la Propiedad en Florida