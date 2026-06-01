«El fracaso de la revolución es un hecho indesmentible», opina periodista chileno conocedor de Cuba

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El periodista y escritor chileno Patricio Fernández publicó este domingo en el diario El País un artículo de opinión en el que sostiene que el fracaso de la revolución cubana es «un hecho indesmentible» y llama a la izquierda latinoamericana a reconocerlo como condición necesaria para recuperar credibilidad política.

Bajo el título «Enterrar la Revolución Cubana, tarea de la izquierda», Fernández traza un recorrido histórico de 67 años que arranca con el triunfo revolucionario de 1959 y concluye con la Cuba de 2026: un país en colapso humanitario donde, según el autor, «es muy posible que dentro de poco termine de morir la Revolución Cubana».

El texto recorre las distintas etapas del proceso: el período romántico de los años 60, el llamado Quinquenio Gris de los 70 —cuando el caso Padilla en 1971 abrió una etapa de persecución cultural y envío de artistas, poetas y disidentes a campos de trabajo forzado en las UMAP— y la relativa estabilidad de los 80, sostenida por los subsidios soviéticos.

Esa estabilidad se quebró con el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa, el coronel Tony de la Guardia, el capitán Jorge Martínez y el mayor Amado Padrón, ejecutados al amanecer del 13 de julio de 1989 en la llamada Causa Número Uno. Fernández señala que las interpretaciones más extendidas apuntan a que fue una purga política, pues Ochoa representaba una amenaza potencial para Castro ante el avance del reformismo soviético.

Con la caída de la URSS en 1991 llegó el Período Especial, que el autor describe como una situación catastrófica en la que «se quedaron sin petróleo, comenzaron los apagones y a falta de alimento se comían hasta los gatos». De esa época data el verbo «resolver», que designa la búsqueda de soluciones informales —y generalmente ilegales— para las necesidades cotidianas, en un país donde la corrupción estructural se convirtió en mecanismo de supervivencia.

Fernández es especialmente contundente al evaluar el legado institucional del castrismo: «Si algún expertice desarrolló la Revolución, fue el control de sus habitantes a través de la seguridad del estado, la inteligencia y la contrainteligencia». Y añade que «mientras vivió Fidel, lo que debía ser el gobierno del pueblo, solo sirvió para glorificar a un individuo».

Sobre la economía, el autor es igualmente directo: «En la isla de la Revolución, a estas alturas no se produce nada. Ni azúcar. En sus campos más fértiles crece el marabú, una maleza que ha devenido en bosques». Y concluye que el régimen «ha vendido una idea y ningún producto concreto», como si sus líderes creyeran que el mundo debe pagarles por predicar un modo de vida que no saben sostener.

La Cuba que describe Fernández en 2026 es la de una emergencia humanitaria documentada. Miguel Díaz-Canel admitió en mayo que la crisis eléctrica era «particularmente tensa», con un déficit proyectado de más de 2,000 MW para el pico nocturno. El Food Monitor Program reportó ese mismo mes que el 96,91% de la población carece de acceso adecuado a alimentos y que el 33,9% de los hogares reportó que algún miembro se fue a dormir con hambre al menos una vez en los 30 días previos.

El artículo también alude a la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana el 14 de mayo, cuando se reunió con funcionarios del régimen y con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro. Fernández interpreta ese encuentro como el régimen aceptando «una propina del imperio que lo extorsiona para sobrevivir otro par de semanas».

El autor, que escribe desde una perspectiva de izquierda crítica, no elude la responsabilidad de su propio campo ideológico: «Solo la ceguera ideológica justifica semejante indolencia». Y cierra con una apelación a reconocer el fracaso no solo para rescatar a la población que lo padece, sino para que «la idea de comunidad recupere su valor» en una propuesta «inteligente, creíble y confiable».

La población cubana, que superaba los 11 millones de habitantes en 2022, cayó a poco más de ocho millones en 2023 según el economista y demógrafo Juan Carlos Albizu-Campos, como consecuencia de la emigración masiva provocada por décadas de miseria acumulada bajo el régimen.

Narrador, periodista y analista político, el chileno Patricio Fernández es una voz destacada del periodismo latinoamericano actual. Asimismo, conoce profundamente a Cuba, país que ha visitado en varias ocasiones. En 2018 publicó el libro Cuba. Viaje al Fin de la Revolución.