El turismo en Cuba podría cambiar de manos: Compañías de EE.UU. esperan su oportunidad

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La presión de la administración Trump sobre el conglomerado militar cubano GAESA está provocando una estampida de cadenas hoteleras extranjeras de la isla y abriendo la puerta a una eventual entrada de empresas estadounidenses en el sector turístico cubano, según un análisis publicado por El Periódico.

Washington dio un plazo hasta el 5 de junio a empresas extranjeras para cortar operaciones con GAESA y sus filiales —entre ellas Gaviota, el brazo turístico del régimen— bajo amenaza de sanciones secundarias.

El secretario de Estado Marco Rubio describió el alcance del conglomerado el pasado 20 de mayo: «Cuba está controlada por GAESA, un Estado dentro del Estado».

Añadió que la empresa, fundada hace 30 años por Raúl Castro y propiedad de las Fuerzas Armadas, «tiene 18,000 millones de dólares en activos y controla el 70% de la economía cubana».

El turismo es el negocio más lucrativo de la isla, y varias grandes compañías estadounidenses son señaladas como potenciales operadoras en Cuba si se produce un cambio de escenario.

Las hoteleras identificadas son:

Marriott , que ya administró el Four Points by Sheraton en La Habana desde 2016 —siendo el primer hotel gestionado por una firma de EE.UU. en la isla desde 1959— hasta que el Departamento del Tesoro canceló su licencia en junio de 2020.

, que ya administró el Four Points by Sheraton en La Habana desde 2016 —siendo el primer hotel gestionado por una firma de EE.UU. en la isla desde 1959— hasta que el en junio de 2020. Hilton , con presencia histórica antes de la revolución de 1959: el Habana Hilton fue intervenido por el gobierno de Fidel Castro.

, con presencia histórica antes de la revolución de 1959: el Habana Hilton fue intervenido por el gobierno de Fidel Castro. Hyatt, Wyndham, Choice Hotels y Best Western, con músculo financiero y millones de clientes potenciales a corta distancia de vuelo.

Además de las hoteleras, también se mencionan otras empresas turísticas estadounidenses que podrían entrar con renovada fuerza al mercado cubano. Entre ellas estarían las aerolíneas American Airlines y Delta Air Lines, y las plataformas digitales Airbnb y Expedia.

El vacío que dejarían las cadenas europeas es considerable. Iberostar abandonó la gestión de 12 hoteles en Cuba a partir de este lunes, y la hotelera canadiense Blue Diamond Resorts anunció su retirada inmediata el domingo pasado.

Meliá, la cadena española más implantada en la isla con 34 hoteles y 14,053 habitaciones, ya cerró aproximadamente el 50% de su capacidad operativa en el primer trimestre de 2026. En su presentación de resultados del 7 de mayo, la empresa advirtió: «En Cuba, el grado de incertidumbre continúa siendo elevado».

La compañía mallorquina detalló que la falta de combustible de aviación «provocó la cancelación de numerosas conexiones directas con el país, incluso desde su principal mercado emisor, el canadiense», y que «el turismo nacional se ha convertido en la práctica totalidad de las reservas para los hoteles aún abiertos», aunque ese mercado «no es suficiente para compensar la caída de la demanda internacional».

En total, hay más de 100 contratos de administración hotelera en Cuba gestionados por unas veinte cadenas extranjeras, de las cuales diez son españolas: Meliá, Iberostar, Be Live, Roc, Barceló, Valentín, NH, Blau, Axel y Sirenis.

El presidente de Meliá, Gabriel Escarrer, reconoció en un reciente encuentro con medios que la situación en Cuba es «insostenible», mientras el Gobierno español asegura mantener «contactos continuos con algunas de las empresas potencialmente afectadas, para conocer su situación concreta, identificar posibles riesgos y acompañarlas en la evaluación de escenarios».