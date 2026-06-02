Cancelación de vuelos pone en jaque a cadenas hoteleras españolas en Cuba

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La cancelación masiva de vuelos hacia Cuba y las nuevas sanciones estadounidenses contra GAESA han colocado a las principales cadenas hoteleras españolas en la isla ante una encrucijada sin precedentes, con el 5 de junio como fecha límite para cerrar operaciones con el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas del régimen cubano.

El Departamento de Estado de Estados Unidos fijó ese plazo bajo la Orden Ejecutiva 14404 para que empresas e instituciones financieras extranjeras cierren sus vínculos con GAESA.

A partir de esa fecha, cualquier operación con el grupo o sus filiales podrá exponer a las compañías a sanciones secundarias.

La medida golpea de lleno al turismo cubano porque el Grupo de Turismo Gaviota S.A., filial turística de GAESA, controla aproximadamente 110 hoteles y unas 50,000 habitaciones en la isla.

Meliá Hotels International, con más de 13,000 habitaciones en Cuba, ya había limitado su operativa y la disponibilidad en tres establecimientos antes del vencimiento del plazo.

Su consejero delegado, Gabriel Escarrer, había declarado que «no es nuestra intención ningún tipo de retirada en Cuba», aunque la presión regulatoria complica cada vez más esa postura.

Iberostar abandonó la gestión de 12 hoteles vinculados a GAESA antes del plazo, aunque mantendría presencia en la isla mediante otras fórmulas operativas.

En la web de Iberostar, que dispone de cerca de 7,000 habitaciones en el país, actualmente solo aparecen seis hoteles activos, sin disponibilidad hasta noviembre.

La canadiense Blue Diamond Resorts fue más drástica: el pasado sábado anunció su retirada inmediata de Cuba, cesando la gestión de 62 hoteles y más de 12,900 habitaciones bajo siete marcas, entre ellas Royalton, Memories y Mystique.

Las sanciones amplían además su alcance a Cubanacán, Gran Caribe e Islazul, lo que eleva el riesgo sobre una parte muy amplia del inventario hotelero cubano, más allá de los activos vinculados a Gaviota.

El colapso de la conectividad aérea agrava aún más el panorama. Al menos once aerolíneas han suspendido o recortado vuelos a Cuba en lo que va de 2026, con más de 1,700 vuelos cancelados en total.

Iberia suspendió su ruta Madrid-La Habana desde hoy hasta el 24 de octubre. Cubana de Aviación canceló desde el 12 de mayo su única ruta con España. Air Transat extendió su suspensión hasta finales de octubre, cancelando 129 vuelos. Air Canada pospuso la reanudación de sus servicios hasta el 1 de noviembre.

Air Europa quedó como la única aerolínea española con vuelos directos a Cuba, operando tres frecuencias semanales con escala de regreso vía Santo Domingo por la escasez de combustible Jet A-1 en los aeropuertos de la isla.

El resultado es un desplome turístico sin precedentes: entre enero y abril de 2026, Cuba recibió solo 328,608 turistas internacionales, una caída del 55,8% frente al mismo período de 2025.

Desde enero, la Administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra Cuba, logrando una reducción de las importaciones energéticas cubanas de entre el 80% y el 90%, según cifras oficiales estadounidenses.

Como señaló Hosteltur, «para Meliá e Iberostar el nuevo plazo introduce una cuenta atrás que puede condicionar contratos, disponibilidad, canales de venta y planificación comercial en Cuba durante los próximos meses».