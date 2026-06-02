Cancelación de vuelos pone en jaque a cadenas hoteleras españolas en Cuba

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La cancelación masiva de vuelos hacia Cuba y las nuevas sanciones estadounidenses contra GAESA han colocado a las principales cadenas hoteleras españolas en la isla ante una encrucijada sin precedentes, con el 5 de junio como fecha límite para cerrar operaciones con el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas del régimen cubano.
El Departamento de Estado de Estados Unidos fijó ese plazo bajo la Orden Ejecutiva 14404 para que empresas e instituciones financieras extranjeras cierren sus vínculos con GAESA.
A partir de esa fecha, cualquier operación con el grupo o sus filiales podrá exponer a las compañías a sanciones secundarias.
La medida golpea de lleno al turismo cubano porque el Grupo de Turismo Gaviota S.A., filial turística de GAESA, controla aproximadamente 110 hoteles y unas 50,000 habitaciones en la isla.
Meliá Hotels International, con más de 13,000 habitaciones en Cuba, ya había limitado su operativa y la disponibilidad en tres establecimientos antes del vencimiento del plazo.
Su consejero delegado, Gabriel Escarrer, había declarado que «no es nuestra intención ningún tipo de retirada en Cuba», aunque la presión regulatoria complica cada vez más esa postura.
Iberostar abandonó la gestión de 12 hoteles vinculados a GAESA antes del plazo, aunque mantendría presencia en la isla mediante otras fórmulas operativas.
En la web de Iberostar, que dispone de cerca de 7,000 habitaciones en el país, actualmente solo aparecen seis hoteles activos, sin disponibilidad hasta noviembre.
La canadiense Blue Diamond Resorts fue más drástica: el pasado sábado anunció su retirada inmediata de Cuba, cesando la gestión de 62 hoteles y más de 12,900 habitaciones bajo siete marcas, entre ellas Royalton, Memories y Mystique.
Las sanciones amplían además su alcance a Cubanacán, Gran Caribe e Islazul, lo que eleva el riesgo sobre una parte muy amplia del inventario hotelero cubano, más allá de los activos vinculados a Gaviota.
El colapso de la conectividad aérea agrava aún más el panorama. Al menos once aerolíneas han suspendido o recortado vuelos a Cuba en lo que va de 2026, con más de 1,700 vuelos cancelados en total.
Iberia suspendió su ruta Madrid-La Habana desde hoy hasta el 24 de octubre. Cubana de Aviación canceló desde el 12 de mayo su única ruta con España. Air Transat extendió su suspensión hasta finales de octubre, cancelando 129 vuelos. Air Canada pospuso la reanudación de sus servicios hasta el 1 de noviembre.
Air Europa quedó como la única aerolínea española con vuelos directos a Cuba, operando tres frecuencias semanales con escala de regreso vía Santo Domingo por la escasez de combustible Jet A-1 en los aeropuertos de la isla.
El resultado es un desplome turístico sin precedentes: entre enero y abril de 2026, Cuba recibió solo 328,608 turistas internacionales, una caída del 55,8% frente al mismo período de 2025.
Desde enero, la Administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra Cuba, logrando una reducción de las importaciones energéticas cubanas de entre el 80% y el 90%, según cifras oficiales estadounidenses.
Como señaló Hosteltur, «para Meliá e Iberostar el nuevo plazo introduce una cuenta atrás que puede condicionar contratos, disponibilidad, canales de venta y planificación comercial en Cuba durante los próximos meses».
Preguntas Frecuentes sobre el Impacto de las Sanciones de EE. UU. en el Turismo Cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué las cadenas hoteleras españolas están abandonando Cuba?
Las cadenas hoteleras españolas están abandonando Cuba debido a las sanciones estadounidenses contra GAESA, el conglomerado militar que controla gran parte del turismo en la isla. Estados Unidos ha impuesto un plazo hasta el 5 de junio de 2026 para que las empresas extranjeras cierren operaciones con GAESA, bajo amenaza de sanciones secundarias. Esta presión ha llevado a cadenas como Iberostar y Blue Diamond Resorts a retirarse para evitar consecuencias legales y financieras.
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¿Cómo afectan las sanciones de EE. UU. al turismo en Cuba?
Las sanciones de EE. UU. impactan severamente al turismo en Cuba al restringir las operaciones de empresas extranjeras con GAESA, que controla la mayoría de la infraestructura hotelera. Esto ha provocado la retirada de varias cadenas hoteleras, la suspensión de vuelos internacionales y una caída significativa en el número de turistas que visitan la isla, lo que agrava la crisis económica del país.
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¿Qué consecuencias tiene la cancelación de vuelos hacia Cuba?
La cancelación de vuelos hacia Cuba ha resultado en un desplome turístico sin precedentes, con una reducción del 55.8% en el número de turistas internacionales entre enero y abril de 2026 en comparación con el mismo período de 2025. Esto se debe a la decisión de varias aerolíneas de suspender sus rutas debido a las sanciones y la escasez de combustible, complicando aún más la situación del turismo en la isla.
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¿Qué papel juega GAESA en la economía cubana?
GAESA es un conglomerado militar que controla aproximadamente el 70% de la economía cubana, incluyendo sectores clave como el turismo, la energía y las finanzas. A través de su filial Gaviota, administra la mayoría de los hoteles y resorts de la isla, lo que lo convierte en un objetivo principal de las sanciones de EE. UU. debido a su control sobre la infraestructura económica de Cuba.
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¿Cuál es la situación de las aerolíneas que operan vuelos a Cuba?
Varias aerolíneas han suspendido o reducido sus vuelos a Cuba debido a las sanciones y la escasez de combustible, lo que ha limitado severamente la conectividad aérea de la isla. Aerolíneas como Iberia y Air Canada han interrumpido sus servicios, dejando a Air Europa como la única aerolínea española que mantiene vuelos directos a Cuba, aunque con restricciones.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.