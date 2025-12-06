Expelotero cubano Lázaro Junco habla sobre su salud: “Me siento bastante bien dentro de la enfermedad”

El expelotero matancero Lázaro Junco, quien atraviesa una complicada situación de salud, dijo sentirse bien dentro de lo que cabe.

“Puedo decir a esas personas que se han preocupado y que aún me siguen apreciando y estimando con el mismo cariño que cuando yo era atleta activo. Puedo decirles que en este momento presento una lesión en el esófago, la cual estoy tratando con quimioterapia”, dijo el jonronero, en entrevista con el periodista deportivo local Ernesto Arturo Santana,

Según se colige de sus palabras, el jonronero de 68 años padece de un cáncer en el esófago.

“Ahora estoy en la fase de los sueros, son unos sueros con cisplatino. Cisplatino que es cada 28 días. Puedo decir que dentro de la enfermedad me siento bastante bien, me siento más recuperado. Me siento más fuerte y con mucha fe de que vamos a salir de esta. Y mucha disciplina, haciendo todo lo que digan los médicos, todo lo que diga el doctor”, explicó la leyenda del beisbol cubano.

“Tengo esa fe y esa corazonada de que voy a salir y voy a conectar el jonrón 406”, dijo Junco, que agradeció a sus admiradores y al pueblo matancero por la preocupación.

Ya en octubre el periodista Yasel Porto había revelado que “el ídolo de Limonar, de Matanzas y de Cuba entera no pasa por su mejor momento. Podríamos decir que está hoy en la lucha más importante de su vida. La lucha de la vida”.

En 2023, en una entrevista con Julita Osendi para Cibercuba, Junco declaraba que le parecía imparable el éxodo de peloteros cubanos.

“Me parece difícil cambiar la situación porque para los mejores talentos emigrar es la salida más llamativa”, declaraba.

El ídolo de Limonar en 18 temporadas en Series Nacionales con los equipos de Matanza consiguió 11 lideratos de jonrones. Fue el primero en llegar a los 400 bambinazos.