Elías Amor sospecha que ya hay un 'casting' secreto entre EE.UU. y Cuba para la transición

El economista cubano Elías Amor afirmó este jueves estar «convencido» de que el proceso de negociación entre Estados Unidos y Cuba incluye un «casting» secreto para identificar quién podría conducir una transición política en la isla una vez que Miguel Díaz-Canel y su entorno abandonen el poder.

El análisis de Amor surgió en respuesta a las recientes declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, quien señaló ante el Congreso estadounidense que en Cuba existen tecnócratas con los que Washington podría trabajar para facilitar un cambio político. Rubio afirmó: «Claramente hay individuos dentro del aparato de poder que entienden que lo que tienen no es sostenible y que debe ser reconstruido».

«Estoy convencido de que el proceso de negociación que hay entre Estados Unidos y Cuba está haciendo un casting. Yo creo que se está haciendo un casting para ver a quién se puede dejar una vez que Miguel Díaz-Canel y toda su pantufla salgan de la situación», declaró Amor en una entrevista con Tania Costa.

El economista trazó paralelismos con dos procesos de transición conocidos: la española tras el franquismo, donde tecnócratas condujeron el cambio de sistema, y el caso venezolano con Delcy Rodríguez, a quien describió como un perfil tecnocrático utilizado como interlocutora de negociación con actores externos.

«Se están apostando por tecnócratas, personas con un conocimiento de la realidad y que tengan una visión lo suficientemente amplia para saber cambiar del negro al blanco o del blanco al negro», explicó Amor.

El economista fue más lejos al señalar que ese hipotético tecnócrata cubano podría provenir del propio régimen. «Ese tecnócrata a lo mejor es del régimen, es un personaje castrista, pero que cuando pase a ocupar el puesto se despoja de esa etiqueta y pasa a ser el líder de un proceso de transformación política y económica. Y si eso es así, bienvenido sea. Porque yo lo que quiero es que Cuba cambie», sostuvo.

Amor rechazó de forma categórica cualquier escenario de violencia. «Lo que no voy a querer es la entrada del ejército matando gente. No, eso no lo voy a defender nunca. Yo creo en una transición pacífica que una a todos los cubanos, aunque sean a los comunistas que han hecho tanto daño a sus hermanos cubanos», afirmó.

Sobre el papel de los cuadros del régimen en ese proceso, el economista fue pragmático: «Habrá que ir poco a poco apartándolos de la circulación o reconvirtiéndolos».

Además, subrayó que la condición fundamental es que el cambio sea liderado desde dentro. «Estoy seguro de que el cambio lo tiene que hacer un cubano de Cuba. Y si puede ser un tecnócrata experto, mejor todavía. En ese sentido, Marco Rubio está en esa línea. Yo estoy escuchando las palabras de Marco Rubio», concluyó.

El debate sobre quién podría encarnar ese perfil no es nuevo. En enero de este año se planteó abiertamente la pregunta de quién sería «el Delcy cubano», anticipando precisamente este escenario de tecnócratas como puente hacia una transición.

El análisis de Amor se produce en un momento de colapso sin precedentes del turismo cubano, con una caída del 55,8% en el primer cuatrimestre de 2026 respecto al mismo período del año anterior, apenas 328,608 visitantes internacionales y una ocupación hotelera que no supera el 10%, contexto que el economista considera un acelerador de cualquier proceso de cambio político en la isla.