Municipio Camagüey estará sin agua unos días por una avería

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Una avería de gran magnitud en la estación de bombeo de la presa Amistad Cubano-Búlgara, la principal fuente de abasto hídrico de la ciudad, dejará al municipio Camagüey sin suministro normal de agua durante aproximadamente cinco días, según informó la Delegación de Recursos Hidráulicos de la provincia.

La noche del pasado sábado, un disparo eléctrico provocó un golpe de ariete en la tubería de 1,000 mm, con daños que se extendieron a la conductora principal, las pizarras eléctricas, el sistema de transferencia y varios equipos de bombeo.

«Un disparo eléctrico provocó un golpe de ariete en la tubería de 1000 mm. La ruptura causó daños significativos: se afectó la conductora principal, las pizarras eléctricas, el sistema de transferencia y varios equipos de bombeo», precisó la nota informativa oficial.

El impacto en el suministro es severo: en condiciones normales, la estación Cubano-Búlgara envía 660 litros por segundo a la planta potabilizadora de la ciudad, pero tras la avería solo se dispone de 500 litros por segundo provenientes de los embalses Máximo y Pontezuela.

Daniel Fuentes Milanés, director provincial de Acueducto y Alcantarillado, confirmó que «la rotura limita más del 50% del suministro de agua a la ciudad», y que esos 500 litros por segundo se destinan exclusivamente a hospitales y zonas priorizadas, mientras se distribuye agua con cisternas en las áreas altas.

Para las reparaciones se movilizaron brigadas especializadas de la Empresa de Acueductos y Alcantarillado, con apoyo de Geysel, Azcuba, Empresas Constructoras, Acinox, EMI y Azumat.

Osmani Muñoz Lezcano, director provincial de Mantenimiento, explicó que los trabajos se centran en el montaje de un rolo para cambiar el sistema dañado en la tubería y luego realizar pruebas hidráulicas, contando con electrodos, equipos moto-soldadores y combustible.

Walter Simón Noris, primer secretario del Comité Provincial del PCC, y Jorge Enrique Sutil Sarabia, gobernador de Camagüey, supervisaron personalmente las labores de reparación.

La crisis no sorprende a los camagüeyanos. En abril de este año, imágenes desde Camagüey mostraron agua marrón y fangosa saliendo de los grifos, evidenciando el deterioro del sistema de acueducto local.

En noviembre de 2025, vecinos del reparto Modelo denunciaron llevar sin agua desde 2019, pese a la instalación de un acueducto financiado por Arabia Saudita.

En agosto de 2025, más de 884 mil personas sufrían restricciones de agua en Cuba por sequía, salideros y averías, con Camagüey entre las provincias más afectadas.

La presa Cubano-Búlgara tiene capacidad para 137.6 millones de metros cúbicos y al momento de la avería estaba al 60.5% de llenado, lo que, según las autoridades, garantiza disponibilidad de agua una vez concluida la reparación estimada en cinco días.