Vecinos de reparto Modelo en Camagüey llevan sin agua desde 2019

Los vecinos del reparto Modelo en la ciudad de Camagüey denunciaron que llevan más de 6 años sin agua pese a la inversión millonaria de un acueducto.

Según el reporte del periodista independiente José Luis Tan Estrada, los vecinos del reparto denuncian “que desde 2019 enfrentan una crítica situación con el suministro de agua a pesar de que, ese mismo año, fue instalado un acueducto financiado como donativo por Arabia Saudita”.

El servicio de acueducto funcionó durante solo unos días y, desde entonces, solo han recibido agua en contadas ocasiones antes de volver al desabastecimiento total, precisaron los vecinos a Estrada: “Alrededor de diez veces, por tres o cuatro días”.

En 2024 la crisis se agravó precisamente desde que comenzaron a quejarse públicamente de su situación con quejas formales dirigidas al programa Meridiano de Cadena Agramonte y a la Empresa Provincial de Acueducto.

“Tras estas denuncias, funcionarios acudieron a la zona y enviaron en tres ocasiones una pipa de agua, insuficiente para la comunidad, que incluye la panadería, el consultorio médico, la farmacia, el Joven Club y cientos de viviendas”, explica Estrada.

Pese a que algunas casas poseen pozos, estos se encuentran contaminados, agregó el periodista.

“Mientras tanto, el barrio continúa sin una explicación oficial que aclare por qué la inversión del acueducto nunca llegó a funcionar de manera estable, ni cuándo se restablecerá un servicio básico indispensable”, concluye el reporte.

En septiembre, las autoridades admitieron que la crisis del agua en Cuba ha alcanzado niveles muy alarmantes: Más de tres millones de personas sufren hoy la falta total o parcial de ese recurso en todo el país, según datos oficiales difundidos este lunes por la televisión nacional.

El desabastecimiento de agua, un problema persistente en los últimos años y que el gobierno cubano sigue sin resolver, perjudica a más de 3,100,000 habitantes de la isla.

La cifra representaría alrededor del 30 por ciento de la población cubana, que totaliza los 9,740,000 habitantes, según las estadísticas más recientes publicadas por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

Las autoridades achacan la imposibilidad de garantizar el suministro de agua a tres causas: la sequía, la contingencia energética y roturas de las máquinas de bombeo.