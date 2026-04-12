¿Eso es agua del acueducto? Imagen desde Camagüey muestra líquido marrón saliendo del grifo

Según la tradición popular quien toma agua de Camagüey y sus tinajones se queda a vivir allí

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Una fotografía difundida este sábado por el periodista independiente José Luis Tan Estrada muestra agua marrón y fangosa saliendo del grifo en una vivienda de Camagüey, una imagen que vuelve a evidenciar el colapso del sistema de acueductos en Cuba.

"Mírala bien. No es el río. No es una zanja. No es agua de lluvia recogida en un cubo. Es el agua que sale del tubo. La del acueducto", indicó el reportero a través de su perfil en Facebook, acompañando de la etiqueta #TanteandoCuba con la cual realiza diversas denuncias sobre la realidad cotidiana y que la prensa oficialista suele soslayar.

Tan señaló que el líquido es el mismo con el cual "una madre lava los platos donde come su hijo" y con la que "alguien intenta bañarse después de un día de trabajo", la misma que el régimen denomina "servicio de abastecimiento".

Captura de Facebook/José L. Tan Estrada

El periodista lanzó varias preguntas directas a las autoridades: "¿Dónde están las inversiones millonarias que anunciaron para el acueducto de Camagüey? ¿Dónde están los proyectos de rehabilitación de redes hidráulicas? ¿Dónde están los funcionarios que firmaron esos planes y cobraron ese presupuesto?"

La publicación generó una ola de reacciones de ciudadanos que confirmaron la situación desde sus propias experiencias. María Padilla relató que, pese a filtrar el agua a través de cisterna y tanque elevado con turbina, "hace unos días lo que salió por las llaves fango puro".

Ada Ivis evocó la tradición popular que decía que quien tomaba agua de Camagüey "ahí se quedaba", y lamentó que ya ni eso sea posible. "Es increíble como todo se acaba, hasta las creencias populares, ya no hay agua para las tinajas de Camagüey", deploró.

Desde Holguín, María Isabel Méndez confirmó que el problema no es exclusivo del territorio agramontino. "El tanque de mi casa se quedó total con la marca del fango... horrible y maldita vida del cubano de a pie, Dios se apiade de nosotros".

Yilena Cardero fue más directa al calificar lo que sale por los grifos. "Eso es agua de pantano". Asimismo, Teresita Puentes expresó su alarma: "Pero que cosa es eso que horror, van a morir con esa agua."

Navir Gonzalez Croza apuntó directamente a la dirigencia del país. "Donde está el dinero, fácil en el bolsillo de los dirigentes del país... el agua de Díaz-Canel es súper transparente, por eso el comunismo debe erradicarse de Cuba".

La situación en Camagüey tiene antecedentes documentados. En noviembre de 2025 trascendió que reparto Modelo llevaba sin agua estable desde 2019, pese a que Arabia Saudita aprobó un crédito de 50 millones de pesos en 2023 para rehabilitar más de 24,4 kilómetros de colectores y aumentar la capacidad de almacenamiento a 30,000 metros cúbicos. El acueducto financiado con ese crédito funcionó apenas unos días.

La crisis hídrica es, además, un fenómeno nacional. El 87% del sistema de abasto de agua en Cuba depende del Sistema Electroenergético Nacional, que ha sufrido seis apagones totales en año y medio. Sin electricidad, las bombas no funcionan y las plantas potabilizadoras no cloran el agua.

En días recientes se supo que en Matanzas, más de 300,000 personas carecen de estabilidad en el suministro; mientras que en Santiago de Cuba, la planta potabilizadora de Quintero distribuye agua sin clorar durante los cortes eléctricos.

De igual forma, en agosto de 2025, vecinos en Sancti Spíritus recibieron agua con larvas, gusarapos y caracoles.

El precedente sanitario más grave de esta crisis es el brote de hepatitis A de 2024 en Cienfuegos, que infectó a más de 5,000 personas por contaminación del agua potable con aguas residuales.

Por primera vez en su historia, Cuba realiza a escala nacional pruebas de detección de E. coli en hogares, a través de la encuesta MICS7 con apoyo de UNICEF, iniciada en noviembre de 2025, lo que evidencia que el régimen reconoce implícitamente la magnitud de un problema que durante décadas negó o ignoró.