Reportan manifestaciones en La Habana esta noche

El periodista Mario J. Pentón reportó esta noche manifestaciones en la intersección de Monte y Águila y otras zonas de La Habana, en una publicación en su cuenta verificada de Facebook que describió la situación como «bien caliente».

«Me dicen que está bien caliente la noche en La Habana. El internet pésimo. Los mantendré informados», escribió Pentón, quien prometió seguir actualizando a sus seguidores pese a las dificultades de conexión.

La intersección de Monte y Águila se ubica en el corazón de Centro Habana, una de las zonas más densamente pobladas y comerciales de la capital, en el tramo de la Calzada del Monte.

Los comentarios de internautas en la publicación confirmaron un ambiente de alta tensión en múltiples puntos de la capital y otras provincias.

Desde Lawton, en el municipio 10 de Octubre, un residente reportó 36 horas consecutivas sin electricidad y cacerolazos activos en la zona.

En San Miguel del Padrón, otro internauta señaló que la electricidad llegó a las nueve de la noche y fue cortada a las diez, con un máximo de cuatro horas de luz al día durante varios días: «El ambiente se siente tenso, pero hasta ahora no hay protestas».

Desde El Vedado, en la esquina de 23 y 12, una residente reportó que le habían puesto corriente y lo calificó de «muy raro», añadiendo que «algo hay en el aire».

Desde Placetas, en Villa Clara, se reportaron «toques de calderos», y desde Holguín se confirmaron «cacerolazos con ritmo de libertad».

Varios internautas denunciaron que el internet es cortado todos los días a partir del mediodía en La Habana.

Una residente de Centro Habana reportó más de una semana sin conexión en la zona de San Nicolás entre San Miguel y San Rafael. «Toda La Habana está apagada y sin internet», escribió otra internauta.

Las protestas de esta noche se producen un día después de que La Habana viviera una jornada intensa de cacerolazos en El Vedado, Centro Habana, Playa, Regla, Habana Vieja, Cayo Hueso y San Miguel del Padrón, coincidiendo con el cumpleaños número 95 de Raúl Castro.

Captura de Facebook

En esa jornada del miércoles, manifestantes hicieron retroceder a la policía en al menos un episodio sin que se produjeran detenciones.

La crisis eléctrica es el principal detonante de esta ola de protestas. El déficit eléctrico nacional roza los 2.000 MW en horario pico, con apenas 1.160 MW disponibles frente a la demanda, dejando a algunas zonas más de 30 horas sin electricidad.

El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 1.133 protestas solo en abril de 2026, un 29,5% más que en el mismo mes de 2025. La organización Cubalex documentó al menos 14 arrestos en La Habana vinculados a estas protestas desde el 6 de marzo.

Una internauta que dijo tener 60 años resumió el sentir de muchos cubanos: «Ya no se puede más, es inhumano e injusto lo que tienen con el pueblo. Tengo seis nietos que quiero vivan libres de esta mala plaga».

Otro internauta lanzó una advertencia que resonó entre los comentarios: «Mario, acuérdate de esto, lo que falta pa otro 11 de julio es nada».