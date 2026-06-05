Colombia envía unas 100 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba por orden de Petro

Este es al menos el cuarto envío humanitario de Colombia a Cuba en menos de un año

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El buque ARC Caribe de la Armada Nacional de Colombia zarpó este viernes desde la ciudad de Cartagena de Indias con casi 100 toneladas de ayuda humanitaria con destino a Cuba, por orden directa del presidente Gustavo Petro.

La operación fue coordinada por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC Colombia) en articulación con la Presidencia, la Cancillería, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los ministerios de Agricultura y Energía, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la DIAN, la Armada de Colombia y la Embajada de Cuba en Colombia, informó la cuenta en X de la APC Colombia.

El cargamento incluye paneles solares, alimentos, equipos médicos e insumos esenciales.

Durante el acto protocolario de zarpe, la directora general de APC Colombia, Alexandra Yised Palencia Garnica, citó la frase "La solidaridad es la ternura de los pueblos", presentada como el lema que guía la misión.

Este es al menos el cuarto envío humanitario de Colombia a Cuba en menos de un año bajo el gobierno de Petro.

En noviembre de 2025, Colombia envió 22 toneladas de ayuda tras el paso del huracán Melissa, y días después el ARC Victoria llegó a la isla con 240 toneladas adicionales destinadas a las provincias orientales más afectadas.

En abril de 2026, un avión del Comando Aéreo de Transporte Militar trasladó medicamentos, alimentos e insumos médicos, y Petro anunció además el envío de paneles solares a la isla.

El nuevo cargamento llega en medio de la peor crisis energética reciente de Cuba.

En mayo de 2026, el déficit eléctrico alcanzó un récord de 2,153 MW, con apagones de más de 20 horas diarias en varias provincias.

La crisis se agravó tras la interrupción del suministro de petróleo venezolano, consecuencia de la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero, y por el reforzamiento del embargo estadounidense.

Petro ha mantenido una relación política estrecha con La Habana. En octubre anunció que no asistiría a la Cumbre de las Américas por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

La Organización de las Naciones Unidas alertó en febrero último sobre un déficit de financiamiento de 60 millones de dólares de los 94 millones requeridos para asistir a dos millones de cubanos en 63 municipios del país.