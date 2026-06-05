“Aquí nadie se muere de hambre”: asegura presidenta de la Asamblea Municipal de Manicaragua, Villa Clara

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Madelaine Hernández García, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Manicaragua, en la provincia de Villa Clara, aseguró este viernes en Facebook que en ese municipio "nadie se muere de hambre" y que el mercado estatal está "abarrotado de alimentos a precios asequibles", citando el arroz a 190 pesos la libra como ejemplo de esa supuesta abundancia.
La publicación desató una avalancha de críticas y burlas de cubanos que contradicen punto por punto la versión de la funcionaria, y acumuló más de 1,500 reacciones y 1,453 comentarios en pocas horas.
"Mientras el enemigo imperial asecha y arremete contra el pueblo de Cuba aquí en Manicaragua encuentra una resistencia de su pueblo, aquí nadie se muere de hambre. El mercado estatal se encuentra en este momento abarrotado de alimentos a precios asequibles como el arroz a 190 pesos la libra", aseguró Hernández.
Las imágenes que acompañan la publicación muestran principalmente plátanos verdes, plátanos maduros, escobas confeccionadas con ramas secas y una balanza con arroz, lo que no pasó desapercibido para los usuarios.
El comentario más popular, con 97 interacciones, fue el de Daniel Rodriguez quien le espetó: "Una pregunta... ¿cómo se come la escoba?"
Herlyn RG resumió lo que muchos vieron en las fotos: "Abarrotado de plátano burro y escobas de palmiche".
Mario Trujillo fue más directo: "El aspecto de las personas dice más que tu escrito, se ven flamelicos, es que tú piensas que a plátano burro se puede vivir".
Mireya Tornés Alfonso le pidió a la funcionaria que "no quiera tapar el sol con un dedo". "Hay muchas personas que no tienen un peso para comprar aunque sea esos productos que de hecho no es gran cosa. Hay ancianos que no tienen nada de comer y niños que hace rato no le dan el litro de leche que les corresponde", sostuvo.
Aliuska Rodríguez Espinoza fue aún más contundente: "Los ancianos se desmayan en las calles y fallecen por falta de alimentación".
Elizabeth Guevara cerró el debate con ironía: "Permuto para Manicaragua".
El precio de 190 pesos por libra de arroz que la funcionaria califica de "asequible" resulta devastador frente al salario mínimo cubano de 2,100 pesos mensuales, si se tiene en cuenta que una libra de arroz equivale a casi 9 % de ese ingreso mensual.
No es la primera vez que Hernández García genera polémica con este tipo de declaraciones. El 4 de mayo, la misma funcionaria publicó que la falta de pan en Manicaragua tenía "beneficios" para la salud —reducción de presión arterial, retención de líquidos y obesidad— y elogió el pan de yuca como sustituto, sin aportar evidencia alguna.
Los datos independientes contradicen radicalmente el relato oficial. Una encuesta del Food Monitor Program reveló que casi 34 % de los hogares cubanos tuvo al menos un miembro que se fue a dormir sin comer, un aumento de 9,3 puntos respecto a 2024, y que alrededor de 95 % de los encuestados perdió algún grado de acceso a la compra de alimentos.
Un informe del mismo organismo presentado ante la ONU en mayo señala que GAESA, el conglomerado de la élite militar cubana, es responsable directo de la crisis alimentaria por su monopolio sobre divisas, importaciones y distribución, mientras la producción agrícola cubana cayó 67 % en los últimos cinco años.
Preguntas frecuentes sobre la situación alimentaria en Manicaragua y Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Es cierto que en Manicaragua "nadie se muere de hambre" como afirma la presidenta de la Asamblea Municipal?
La afirmación de que "nadie se muere de hambre" en Manicaragua es altamente cuestionada por la población local. Numerosos comentarios en redes sociales contradicen la versión oficial, señalando la escasez real de alimentos y la dificultad para adquirirlos a precios asequibles, especialmente cuando el arroz se vende a 190 pesos la libra, lo que representa casi el 9% del salario mínimo mensual en Cuba.
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¿Qué críticas ha recibido la presidenta Madelaine Hernández García por sus declaraciones sobre la comida en Manicaragua?
Madelaine Hernández García ha recibido críticas por sus declaraciones en las que asegura que la falta de ciertos alimentos tiene beneficios para la salud. Usuarios de redes sociales han señalado la desconexión de sus comentarios con la realidad del pueblo cubano, donde la escasez de alimentos es grave y sostenida, y muchos consideran sus afirmaciones como una burla a la situación actual.
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¿Cuál es la situación del mercado estatal en Manicaragua según las autoridades?
Según la presidenta de la Asamblea Municipal, el mercado estatal en Manicaragua está "abarrotado de alimentos a precios asequibles", aunque las imágenes publicadas muestran principalmente plátanos y escobas, lo que ha sido objeto de burla y crítica entre los ciudadanos que no perciben esa abundancia en su vida diaria.
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¿Cómo afecta la situación económica de Cuba la disponibilidad de alimentos básicos como el arroz?
La disponibilidad de alimentos básicos como el arroz está gravemente afectada por la crisis económica en Cuba. El arroz, esencial en la dieta cubana, supera los 400 pesos la libra en el mercado informal, mientras la producción nacional ha caído significativamente, obligando a la población a recurrir a alternativas como viandas para sustituirlo.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.