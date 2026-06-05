“Aquí nadie se muere de hambre”: asegura presidenta de la Asamblea Municipal de Manicaragua, Villa Clara

Vídeos relacionados:

Madelaine Hernández García, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Manicaragua, en la provincia de Villa Clara, aseguró este viernes en Facebook que en ese municipio "nadie se muere de hambre" y que el mercado estatal está "abarrotado de alimentos a precios asequibles", citando el arroz a 190 pesos la libra como ejemplo de esa supuesta abundancia.

La publicación desató una avalancha de críticas y burlas de cubanos que contradicen punto por punto la versión de la funcionaria, y acumuló más de 1,500 reacciones y 1,453 comentarios en pocas horas.

"Mientras el enemigo imperial asecha y arremete contra el pueblo de Cuba aquí en Manicaragua encuentra una resistencia de su pueblo, aquí nadie se muere de hambre. El mercado estatal se encuentra en este momento abarrotado de alimentos a precios asequibles como el arroz a 190 pesos la libra", aseguró Hernández.

Captura de Facebook/Madelaine Hernández García

Las imágenes que acompañan la publicación muestran principalmente plátanos verdes, plátanos maduros, escobas confeccionadas con ramas secas y una balanza con arroz, lo que no pasó desapercibido para los usuarios.

El comentario más popular, con 97 interacciones, fue el de Daniel Rodriguez quien le espetó: "Una pregunta... ¿cómo se come la escoba?"

Herlyn RG resumió lo que muchos vieron en las fotos: "Abarrotado de plátano burro y escobas de palmiche".

Mario Trujillo fue más directo: "El aspecto de las personas dice más que tu escrito, se ven flamelicos, es que tú piensas que a plátano burro se puede vivir".

Mireya Tornés Alfonso le pidió a la funcionaria que "no quiera tapar el sol con un dedo". "Hay muchas personas que no tienen un peso para comprar aunque sea esos productos que de hecho no es gran cosa. Hay ancianos que no tienen nada de comer y niños que hace rato no le dan el litro de leche que les corresponde", sostuvo.

Aliuska Rodríguez Espinoza fue aún más contundente: "Los ancianos se desmayan en las calles y fallecen por falta de alimentación".

Elizabeth Guevara cerró el debate con ironía: "Permuto para Manicaragua".

El precio de 190 pesos por libra de arroz que la funcionaria califica de "asequible" resulta devastador frente al salario mínimo cubano de 2,100 pesos mensuales, si se tiene en cuenta que una libra de arroz equivale a casi 9 % de ese ingreso mensual.

No es la primera vez que Hernández García genera polémica con este tipo de declaraciones. El 4 de mayo, la misma funcionaria publicó que la falta de pan en Manicaragua tenía "beneficios" para la salud —reducción de presión arterial, retención de líquidos y obesidad— y elogió el pan de yuca como sustituto, sin aportar evidencia alguna.

Los datos independientes contradicen radicalmente el relato oficial. Una encuesta del Food Monitor Program reveló que casi 34 % de los hogares cubanos tuvo al menos un miembro que se fue a dormir sin comer, un aumento de 9,3 puntos respecto a 2024, y que alrededor de 95 % de los encuestados perdió algún grado de acceso a la compra de alimentos.

Un informe del mismo organismo presentado ante la ONU en mayo señala que GAESA, el conglomerado de la élite militar cubana, es responsable directo de la crisis alimentaria por su monopolio sobre divisas, importaciones y distribución, mientras la producción agrícola cubana cayó 67 % en los últimos cinco años.