Elías Amor revela quién creó GAESA y cómo controla la economía cubana

El economista Elías Amor reveló en una entrevista con CiberCuba que el origen del conglomerado militar GAESA se remonta a una decisión de Marino Murillo, la mano derecha de Raúl Castro, quien creó su precursor durante el Período Especial para concentrar el poder económico de las Fuerzas Armadas.

«Lo creó Marino Murillo, que era la mano derecha de Raúl Castro Castro. El exzar de la economía. Marino Murillo, el culpable del desastre de la economía cubana con la tarea de ordenamiento», afirmó Amor en el programa.

Según relató, antes del Período Especial, Raúl Castro -entonces al frente del ejército- había convertido las empresas militares en entidades rentables que recompensaban a sus colaboradores con la llamada «jabita». Cuando llegó la crisis, esas empresas por separado tenían «menos poder de negociación», lo que llevó a Murillo a crear el Grupo de Acción Empresarial (GAE).

«Ese GAE era el Grupo de Acción Empresarial del Ejército, que empezó a funcionar en el año, si no fue 93, 94, en el Período Especial», explicó Amor, señalando que ese organismo fue el embrión de lo que hoy se conoce como GAESA, el conglomerado que controla la economía cubana.

Amor también explicó el cambio de nombre del conglomerado: originalmente denominado Grupo de Administración Empresarial S.A., ahora prescinde de las siglas «S.A.» porque, a su juicio, «los comunistas detestan las sociedades anónimas» y «son enemigos del capital».

Cuando Raúl Castro llegó al gobierno, el conglomerado pasó a manos de su yerno, Luis Alberto Rodríguez López-Calleja.

«Raúl Castro Castro llegó al gobierno, ¿qué hizo? Poner a su yerno. Estas cosas pasan. Cuando no hay un sistema parlamentario democrático o cuando no hay un sistema judicial independiente, los enchufes están a la orden del día», señaló el economista.

López-Calleja murió el 1 de julio de 2022, y tras su fallecimiento fue designada Ania Guillermina Lastres Morera, general de brigada y anterior vicepresidenta ejecutiva primera de GAESA, confirmada en el cargo en febrero de 2023.

Amor no tiene una opinión favorable de su gestión: «Pusieron ahí a esta chica que es una mujer de paja que ni se entera de lo que está entre manos».

El experto va más allá y describe una estructura diseñada para ocultar quién ejerce el control real: «Según me comentan personas que conocen los procedimientos de GAESA, ahí nadie se entera de nada. Está todo muy mecanizado, muy formalizado para que caiga en manos de quien tiene que caer, que yo no puedo decir de quién porque en este momento...», dejó la frase sin concluir.

Estas declaraciones se producen en el contexto de la salida masiva de cadenas hoteleras de Cuba -Meliá, Iberostar y Blue Diamond, entre otras-, todas ellas vinculadas a GAESA, que Amor atribuye al colapso del turismo y no al ultimátum de la administración Trump.

El pasado 7 de mayo, Estados Unidos sancionó a GAESA y a su presidenta Ania Lastres Morera bajo una orden ejecutiva firmada por Trump el 1 de mayo, en el marco de la política de presión máxima sobre el régimen cubano.

Amor había advertido previamente que la única salida para Cuba pasa por desmantelar este entramado: «Hay que eliminar GAESA para salvar Cuba», una posición que sostiene ante la acumulación de poder que el conglomerado militar ha consolidado durante más de tres décadas sin ningún tipo de transparencia ni rendición de cuentas.