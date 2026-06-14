El grupo de poder castrista es el «máximo responsable de la ruina nacional», afirma académico cubano

La Habana (imagen de referencia) Foto © CiberCuba

Vídeos relacionados:

El historiador cubano Mario Juan Valdés Navia, Investigador Asociado en Duke University, publicó este viernes en el portal CubaxCuba el ensayo «Once peldaños del derrumbe económico (1959-2021)», en el que traza una cronología de once momentos clave del deterioro económico de Cuba desde el triunfo de la Revolución hasta 2021 y concluye que el grupo de poder castrista es el «máximo responsable de la ruina nacional».

El académico parte de una premisa que contradice el relato oficial: en enero de 1959, Cuba no era un país pobre. Su ingreso per cápita era de unos 2,363 dólares de la época, equivalentes a 27,200 dólares actuales, lo que la situaba a la par de México, Chile y España, y por encima de Corea del Sur y Singapur, economías que hoy la superan ampliamente. Los indicadores, advierte el autor, «tampoco permiten hacer tabula rasa de ellos y presentar a la Cuba de 1958 como un país en ruinas, necesitado de soluciones milagrosas para progresar».

El derrumbe fue consecuencia directa, sostiene Valdés Navia, de «los incesantes disparates de una política económica improvisada y errática; los enormes gastos de defensa ante las amenazas de intervención y la guerra civil (1959-1964); los proyectos de exportación de la revolución a países de Latinoamérica y África; y el creciente enfrentamiento con los EE.UU., principal socio comercial de Cuba desde la época colonial».

Este ensayo es la segunda entrega de una serie. La primera, publicada el 5 de junio, documentó el desmontaje deliberado del orden republicano en el primer bienio revolucionario y concluyó que ese proceso convirtió a Cuba «paulatinamente, en un país pobre, pedigüeño del mundo».

Entre los once peldaños del derrumbe, el autor destaca la estatización forzosa de la economía agropecuaria mediante las leyes de reforma agraria de 1959 y 1963; la instauración entre 1965 y 1975 del «Registro Económico», un modelo militarista que negaba el papel regulador del mercado; y la Ofensiva Revolucionaria de 1968, que nacionalizó miles de medianos y pequeños negocios privados.

En 1985-1986, Fidel Castro estigmatizó el modelo de empresa socialista como «mercantilista y proburgués» y lanzó la Rectificación de Errores con la consigna «¡Ahora sí vamos a construir el socialismo!», lo que «acentuó la debacle económica aun antes de la desaparición del campo socialista» en 1990. La dependencia de los subsidios soviéticos, añade el autor, «creó una dependencia exterior nunca vista ni en la colonia ni en la república».

Uno de los peldaños más detallados es la expansión del holding GAESA, creado en 1994 bajo el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Valdés Navia describe este proceso como una «privatización de la economía nacional por parte de la familia Castro y sus acólitos», que reservó a la población cubana «tres tristes roles»: empleados obedientes y mal pagados, consumidores cautivos en divisas a precios monopólicos, y emigrados obligados a pagar boletos inflados y enviar remesas, «especie de rescate de secuestrados». El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó en mayo que GAESA controla el 40% o más de la economía cubana, con activos de, al menos, 17,894 millones de dólares. Recientemente el secretario de Estado Marco Rubio volvió a cargar contra el holding frente al senado estadounidense.

El ensayo cierra con la «Tarea Ordenamiento» de 2021, calificada por el autor no como una reforma sino como «el mecanismo terminal de enriquecimiento parasitario de GAESA, sobreexplotando a la nación cubana en la Isla y su diáspora». Aplicada en condiciones pandémicas, desencadenó una inflación del 77% ese año y fue seguida de las protestas del 11J y una violenta represión.

La realidad cubana en 2026 confirma ese diagnóstico: la pobreza extrema afecta al 89% de la población, el salario medio de menos de 7,000 pesos mensuales es insuficiente frente a un costo de vida de entre 30,000 y 50,000 pesos, y The Economist Intelligence Unit proyecta una caída del PIB de 7,2% en 2026. Valdés Navia, separado de las universidades cubanas en 2011 por escribir críticamente sobre políticas gubernamentales, anuncia que dedicará un próximo artículo al análisis del último quinquenio a partir de la Tarea Ordenamiento.