Díaz-Canel agradece a Petro tras el envío de ayuda humanitaria y cubanos se indignan: «Por ti Cuba es una ONG que vive de donaciones»

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Miguel Díaz-Canel publicó el pasado sábado un mensaje en X agradeciendo al presidente colombiano Gustavo Petro y al pueblo colombiano por el envío de ayuda humanitaria a Cuba, lo que desató una ola de indignación en redes sociales entre cubanos y latinoamericanos que cuestionaron duramente al régimen.

«Un profundo agradecimiento al Presidente @petrogustavo y al pueblo colombiano por el envío de ayuda al noble pueblo cubano. Esta solidaridad nos llega en días difíciles, causados por la criminal política de bloqueo del gobierno de EE.UU. La hermandad no se puede bloquear», escribió Díaz-Canel, acompañando el mensaje con una imagen del buque frente al Castillo del Morro en La Habana.

El buque de la Armada colombiana llegó a La Habana el pasado viernes procedente de Cartagena de Indias con aproximadamente 100 toneladas de ayuda humanitaria que incluían alimentos no perecederos, medicamentos, insumos hospitalarios, material eléctrico y paneles solares.

A ese cargamento se sumaron más de siete toneladas adicionales aportadas por organizaciones solidarias y cubanos residentes en Colombia, en una operación coordinada por la Agencia Presidencial de Cooperación del país suramericano.

No es el primer envío: Colombia ha despachado ayuda a Cuba en múltiples ocasiones desde noviembre de 2025, cuando envió 240 toneladas tras el huracán Melissa, y en abril de 2026 despachó un avión con medicamentos y alimentos, además de que en mayo Petro ordenó enviar el excedente de arroz colombiano a la isla.

Pero el agradecimiento público de Díaz-Canel encendió los comentarios. Un usuario identificado como «Elendil El Alto Rey de Arnor y Gondor» resumió la indignación de muchos con una frase que se volvió viral: «Por ustedes Cuba ya no es un país, es una ONG que vive de las donaciones».

Argenis Jesús Perozo fue más directo y apuntó contra ambos mandatarios: «Ladrones los 2. Puros parásitos. Luego de robarnos durante 20 años a los venezolanos, ahora roban a los colombianos. Lacras inútiles».

Andrea Mantilla (@amantilla8a) también reaccionó con dureza: «Sin vergüenza! Por culpa de esa dictadura corrupta, donde comen bien y viven súper bien los políticos sin importarles la porquería de vida que tiene su pueblo; debería darle pena».

La indignación tiene un trasfondo de cifras demoledoras. Según la encuesta «En Cuba Hay Hambre 2025» del Food Monitor Program y Cuido60, el 33,9% de los hogares cubanos tuvo al menos un miembro que se fue a dormir con hambre en 2025, y el 94,9% perdió acceso a la compra de alimentos en el último año.

El propio ministro cubano de la Industria Alimentaria admitió este mes que durante el año no han podido entregar aceite, pollo ni yogurt por la canasta normada.

La situación se agrava por la incapacidad del régimen de distribuir lo que ya recibe: la ONU denunció en abril que unos 170 contenedores con suministros humanitarios valorados en 6,3 millones de dólares ya estaban en Cuba pero no llegaban a la población por falta de combustible para distribuirlos.

Mientras el régimen culpa al embargo estadounidense por la crisis, los críticos señalan que 67 años de dictadura comunista han destruido la capacidad productiva del país, que hoy importa aproximadamente el 80% de lo que consume y cuya producción agrícola habría caído un 67% en cinco años.