Mundial 2026: Messi vuelve a ilusionar en una fecha pletórica de goles

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Lionel Messi protagonizó la jornada más memorable del Mundial 2026 al firmar su primer hat-trick en una Copa del Mundo y guiar a Argentina a una victoria contundente de 3-0 sobre Argelia, en lo que fue una fecha repleta de emociones y goles en todo el torneo.

El astro argentino, de 38 años y en su sexta participación en una Copa del Mundo, abrió el marcador en el minuto 17 con un remate en curva tras un error defensivo argelino, amplió la ventaja en el 60 aprovechando un rebote de un disparo de Alexis Mac Allister, y cerró la cuenta en el 76 con un disparo raso desde fuera del área.

El triplete elevó su registro a 16 goles en Copas del Mundo, igualando el récord histórico masculino que hasta ese momento ostentaba en solitario el alemán Miroslav Klose.

El partido se disputó en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri, y Argentina arrancó su defensa del título con paso firme en el Grupo J, donde lidera con tres puntos y una diferencia de goles de +3.

Messi no solo es el máximo goleador de la selección albiceleste en Mundiales, sino también el único jugador en la historia del torneo en haber marcado en todas las rondas: fase de grupos, octavos, cuartos, semifinales y final.

La jornada, sin embargo, no fue exclusiva del genio de Rosario. Francia debutó con autoridad al imponerse 3-1 a Senegal en el MetLife Stadium de Nueva York, con un doblete de Kylian Mbappé y un gol de Bradley Barcola; Ibrahim Mbaye descontó para los africanos.

Noruega, en su regreso al Mundial tras 28 años de ausencia, también dejó una actuación de alto voltaje al golear 4-1 a Irak en el Gillette Stadium de Boston, con un doblete de Erling Haaland en los minutos 29 y 43, más goles de Leo Østigård y un autogol en el tiempo añadido.

Austria completó la fiesta goleadora al derrotar 3-1 a Jordania en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, con tantos de Schmid, Arnautović y un autogol jordano, lo que la coloca segunda en el Grupo J con tres puntos y +2 de diferencia de goles.

La jornada fue, en palabras de Multimedios Deportes, «una lluvia de goles con encuentros que sacaron chispas en todo momento».

Messi llega a este torneo en un estado de forma excepcional: en la temporada 2026 de la MLS acumula 12 goles en 14 partidos con Inter Miami, y fue el máximo goleador de las eliminatorias sudamericanas con ocho tantos.

El próximo desafío de la Argentina campeona defensora será el 22 de junio ante Austria en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en un duelo que podría definir el liderato del Grupo J y acercar a Messi a la historia absoluta del torneo.