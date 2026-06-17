EE.UU. exige la liberación inmediata del adolescente cubano Jonathan Muir

Jonathan Muir Burgos Foto © Facebook / Yoaxis Marcheco Suárez

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El Departamento de Estado de Estados Unidos exigió este martes la liberación inmediata de Jonathan David Muir Burgos, el adolescente cubano de 16 años recluido en una prisión de máxima seguridad en Cuba, al cumplirse tres meses de su encarcelamiento.

Riley M. Barnes, Secretario de Estado Adjunto para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, publicó el llamado desde la cuenta oficial @StateDRL del Departamento de Estado, convirtiendo la exigencia en una posición institucional del gobierno estadounidense.

«Hoy se cumplen tres meses desde que Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, fue enviado a una prisión cubana de máxima seguridad, supuestamente por participar en una manifestación. Necesita atención médica urgente y no la ha recibido. Ninguna persona —especialmente ningún niño— debería ser encarcelada por sus opiniones políticas o religiosas. Hacemos un llamado al régimen cubano para que lo libere de inmediato a él y a todos los presos políticos injustamente detenidos», escribió Barnes en la publicación oficial del Departamento de Estado.

Jonathan fue arrestado el 16 de marzo de 2026 cuando acudió junto a su padre a una citación policial en Morón, Ciego de Ávila, días después de las protestas del 13 de marzo, desencadenadas por los prolongados apagones, la escasez de alimentos y la crisis económica.

El 2 de abril, la Fiscalía Municipal de Morón ordenó su prisión preventiva y lo acusó del delito de «sabotaje», una figura que en Cuba puede acarrear hasta 10 años de cárcel.

Pese a ser menor de edad, el régimen lo trasladó a la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila, un centro penitenciario para adultos de máxima seguridad, en violación de los estándares internacionales de protección a menores.

Su familia ha denunciado que padece dishidrosis severa, infecciones, parasitosis intestinal y crisis vasovagales sin recibir tratamiento adecuado.

El 24 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Jonathan mediante la Resolución 30/2026, al considerar que su vida, integridad y salud enfrentaban riesgo de daño irreparable, y exigió al Estado cubano garantizarle atención médica, condiciones dignas y acceso a familiares y abogados.

El régimen intentó contrarrestar las denuncias difundiendo imágenes del joven tocando piano en prisión, pero su padre, el pastor evangélico Elier Muir Ávila, denunció que se trató de una manipulación y que el menor fue engañado para tomarle esas fotografías y videos sin su consentimiento.

La madre del joven, Minervina Burgos López, también suplicó públicamente al régimen su liberación, rechazando las imágenes difundidas por los medios oficialistas.

El caso de Jonathan no es aislado. Cubalex documentó al menos 16 arrestos vinculados a las protestas de Morón, entre ellos cuatro adolescentes. Christian de Jesús Crespo Álvarez, también de 16 años, permanecía igualmente recluido en Canaleta.

La presión internacional ha sido sostenida: el congresista Mario Díaz-Balart exigió su liberación el 28 de abril, un eurodiputado denunció su encarcelamiento el 23 de abril, y Freedom House se sumó al llamado el 16 de mayo. Amnistía Internacional también ha reclamado su puesta en libertad.

Jonathan cumplió 17 años encarcelado en Canaleta, convertido en el símbolo más visible de la represión del régimen cubano contra menores tras las protestas de marzo de 2026.