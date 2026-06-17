Hermann Tertsch carga contra la Eurocámara: «Se acabó el tiempo de las advertencias a Cuba»

El eurodiputado español Hermann Tertsch reclamó este miércoles acciones concretas contra el régimen cubano y sostuvo que el Parlamento Europeo debe abandonar lo que considera una política de advertencias sin consecuencias, en vísperas de una nueva votación sobre Cuba en el pleno de Estrasburgo.

«Se ha acabado el tiempo de las advertencias y amenazas. Hay que actuar. Y el Europarlamento no puede seguir con ridículas advertencias y amenazas que no se cumplen», escribió en la red social X el legislador de VOX, integrante del grupo Patriots for Europe.

Sus declaraciones coinciden con el debate celebrado este miércoles en el Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos y la represión política en Cuba. La cámara tiene previsto votar este jueves una resolución sobre la isla durante la sesión plenaria de Estrasburgo.

Tertsch adelantó que su grupo ha presentado varias enmiendas al texto que se debatirá en el hemiciclo.

«Son perfectamente asumibles por cualquiera que considere de máxima urgencia la necesidad de libertad de Cuba y la caída de la dictadura», afirmó.

La resolución, promovida principalmente por Patriots for Europe, con el respaldo del Partido Popular Europeo (PPE) y Renew Europe, reclama la suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre la Unión Europea y Cuba, el fin de las subvenciones europeas al régimen y la liberación de los más de 1,200 presos políticos que, según denuncian organizaciones de derechos humanos, permanecen encarcelados en la isla.

Durante su intervención ante el pleno, Tertsch elevó el tono de sus críticas contra las autoridades cubanas.

«Sesenta y siete años de dictadura, un régimen comunista asesino, que tiene encarcelados a sus hijos, que ha hecho de Cuba una enorme cárcel durante más de seis décadas», expresó.

El eurodiputado cuestionó además la continuidad del ADPC, vigente de forma provisional desde noviembre de 2017, al considerar que no ha contribuido a mejorar la situación de los derechos humanos en la isla.

«Este acuerdo ha proporcionado a la dictadura una supuesta legitimidad y millones de euros del contribuyente europeo», afirmó. Según sostuvo, esos recursos terminan beneficiando «a las organizaciones del partido que aterrorizan al pueblo y a los grupos mafiosos de la cúpula de la dictadura».

Tertsch recordó también las recientes comparecencias ante el Parlamento Europeo del opositor cubano José Daniel Ferrer y de la escritora Zoé Valdés, quienes han defendido la necesidad de aumentar la presión internacional sobre La Habana. En mayo pasado, Ferrer calificó el acuerdo entre la Unión Europea y Cuba como «una aspirina para un cáncer terrible» durante una audiencia en la Comisión de Asuntos Exteriores.

El legislador español reservó parte de sus críticas para los grupos de izquierda de la Eurocámara, a quienes acusó de mantener una posición complaciente hacia el régimen cubano.

«Los que aún quieren compadrear con la dictadura que no disimulen repitiendo resoluciones baldías del pasado. Que se queden a votar con la izquierda que ha vuelto a demostrar ser el representante del castrismo criminal en el Parlamento Europeo», declaró.

La ofensiva política contra el acuerdo con Cuba se produce en un contexto de creciente presión desde Bruselas. En enero de 2026, el Parlamento Europeo aprobó una enmienda que instó a revisar y suspender la cooperación privilegiada con el régimen cubano. Meses después, en mayo, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, confirmó que el ADPC se encontraba bajo revisión formal y reconoció que el mecanismo «no ha dado los frutos esperados».

A ello se suma un escenario económico cada vez más complejo para la isla. El turismo internacional registró una caída del 55.8 % durante el primer cuatrimestre de 2026 y, el pasado 4 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso por primera vez sanciones directas contra Miguel Díaz-Canel.

Tertsch cerró su intervención con un llamado a endurecer la posición europea frente al régimen cubano.

«Por eso hay que acabar con este acuerdo y hay que ayudar a derribar la dictadura de una vez por todas. Todo lo demás es complicidad con el crimen», concluyó.