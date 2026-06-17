Sherritt firma acuerdo de exclusividad con Gillon Capital, vinculada a un exasesor de Trump

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Sherritt International Corporation formalizó este miércoles un acuerdo de exclusividad de 120 días con Gillon Capital, LLC, la oficina familiar del empresario texano Ray Washburne, exfuncionario de la primera administración Trump, para negociar en exclusiva una colocación privada que podría cambiar el control de la minera canadiense con operaciones en Cuba.

El acuerdo de exclusividad anunciado por Sherritt es el paso siguiente al acuerdo preliminar no vinculante firmado el 20 de mayo de 2026, mediante el cual Gillon Capital podría adquirir el 55 % de las acciones ordinarias de la empresa. El período de exclusividad busca dar tiempo a ambas partes para completar sus revisiones de diligencia debida y negociar un acuerdo definitivo.

Desde que se anunció ese primer acuerdo, las dos compañías han contratado asesores financieros, legales y de otro tipo para enfrentar las complejidades regulatorias derivadas de las operaciones de Sherritt en Cuba y el entorno de sanciones estadounidenses.

Washburne fue nominado por Trump en junio de 2017 para presidir la Corporación de Inversión Privada en el Exterior (OPIC) de Estados Unidos, cargo que desempeñó hasta 2019 tras ser confirmado por el Senado. También integró el Consejo Asesor de Inteligencia del Presidente durante esa misma administración. Su conocimiento del aparato regulatorio y sus vínculos con el entorno Trump son considerados clave para obtener las aprobaciones necesarias.

La operación aún requiere la aprobación formal de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, así como el visto bueno de la Bolsa de Toronto. Sherritt advirtió que «no hay garantía de que dicha transacción se concrete ni de que lo haga en tiempo oportuno».

El Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro ya habían señalado en mayo que «no se oponen al compromiso de Gillon Capital en las negociaciones con la Corporación y, basándose en la información proporcionada hasta la fecha, no consideran dichas negociaciones contrarias a la ley estadounidense», aunque esa postura no equivale a una licencia formal de OFAC.

La crisis de Sherritt se desencadenó el 1 de mayo de 2026, cuando el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404, que amplió las sanciones contra Cuba e introdujo sanciones secundarias contra instituciones financieras extranjeras que operen con entidades cubanas bloqueadas. El 7 de mayo, el secretario de Estado Marco Rubio designó a GAESA y a Moa Nickel S.A. -la empresa conjunta de Sherritt con el Estado cubano- bajo esa orden, acusando a la minera de haber «explotado los recursos naturales de Cuba para beneficiar al régimen a expensas del pueblo cubano».

Tras esa designación, Sherritt suspendió operaciones en Cuba y repatrió a sus empleados expatriados. El 12 de mayo renunció su auditor externo, Deloitte LLP, y el 15 de mayo la empresa anunció la disolución formal de sus intereses en la isla, decisión que revirtió cuatro días después al identificar una «oportunidad potencial de preservación de valor» en el acuerdo con Gillon Capital.

Paralelamente, Sherritt negocia entregar el control de sus negocios en Cuba mientras enfrenta una orden de suspensión de cotización emitida el 21 de mayo de 2026 por no haber presentado sus estados financieros del primer trimestre. La empresa anticipó que presentará esos documentos en las próximas semanas.

Junto al acuerdo de exclusividad, Sherritt anunció el nombramiento de Tabrez Khan como director independiente, con efecto desde el 12 de junio de 2026, a propuesta de Kyma Capital Opportunities Master Fund Limited. Khan es socio y cofundador de GENesis Capital Advisory, con más de 20 años de experiencia en transacciones globales, y anteriormente pasó más de dos décadas en Ernst & Young en roles de liderazgo senior.

El régimen cubano acumula una deuda de al menos 344 millones de dólares con Sherritt, de los cuales 277 millones corresponden directamente a General Nickel Company S.A., lo que añade otra capa de incertidumbre sobre el futuro de la transacción.