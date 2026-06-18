Díaz-Canel habla de canjear deuda por activos y Elías Amor se pregunta: ¿Van a vender los cayos?

El economista Elías Amor encendió las alarmas este jueves al analizar una de las propuestas más polémicas del Pleno Extraordinario del Comité Central del PCC celebrado el miércoles: el canje de deuda externa por activos nacionales cubanos, una fórmula que Miguel Díaz-Canel presentó como parte de su agenda de 23 ejes y 176 propuestas de transformación económica.

Díaz-Canel planteó textualmente que Cuba debe «conducir un proceso de canje de deuda por activos», aclarando que el objetivo sería «la permuta de activos nacionales por deudas sin enajenar en perpetuidad la propiedad de los mismos».

La frase, pronunciada ante el Comité Central del Partido Comunista, fue suficiente para que Amor reaccionara con alarma durante su entrevista en CiberCuba.

«Aquí me quedé con los pelos de punta cuando Díaz-Canel dijo 'debemos conducir un proceso de canje de deuda por activos'. ¿Van a vender los cayos?», exclamó el economista, antes de preguntar: «¿Qué activos tiene el régimen comunista que valgan para ser cambiados por deuda?»

Amor explicó con un ejemplo concreto cómo funcionaría la fórmula en la práctica. «Está buscando una fórmula que es: yo que te debo a ti Suiza 2,000 millones, te voy a dar dos cayos en los Canarreos para que tú ahí tengas tu negocio turístico. No me tienes que pagar nada, te los quedas 50 años, 100 años, pero yo de a ti ya te he pagado lo que corresponde y estamos en paz».

El economista advirtió que la diferencia entre una concesión temporal y una enajenación real del patrimonio puede ser más tenue de lo que parece, y trazó un paralelo directo con la crisis de deuda soberana griega. «Es que una cosa es que le dejas 50 años esos cayos a Suiza y otra cosa es que le vendas a Suiza esos cayos, como sabemos que ha pasado en Europa. En Grecia, los griegos cuando la crisis del 2008 tuvieron que vender territorio para poder hacer frente a deudas».

Durante aquella crisis, Atenas privatizó activos estratégicos —puertos, terrenos, servicios— como condición de los rescates de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. El puerto del Pireo fue concedido a la empresa china COSCO, en un proceso que amplios sectores de la sociedad griega vivieron como una cesión de soberanía económica.

El contexto de la deuda cubana hace la propuesta aún más delicada. Cuba acordó en enero de 2025 renegociar nuevamente los términos de su deuda con el Club de París, tras haber incumplido desde 2019-2020 los pagos pactados en 2015, cuando obtuvo una condonación de 8,500 millones de dólares sobre una deuda total de 11,000 millones. Analistas independientes estiman que la deuda total cubana podría superar el 100% del PIB, muy por encima de las cifras oficiales.

Amor subrayó que la ejecución concreta de estas medidas será determinante. «Habrá que estar muy atentos a cómo se ejecuten estas medidas que bajo ningún concepto deben suponer agresiones a la soberanía nacional de los cubanos».

El economista calificó el plan en su conjunto como «un brindis al sol» y una «proclama vacía de contenido», señalando que tiene defectos técnicos y políticos que impedirán alcanzar los objetivos planteados. En paralelo a la entrevista, publicó un análisis escrito de 11 páginas en su blog sobre las propuestas del Pleno.

Mientras el régimen presenta las reformas como una transformación histórica, el peso cubano continúa su caída y los cubanos responden con escepticismo ante cada nueva promesa de cambio.