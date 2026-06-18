El vicepresidente de EE.UU. dice que la economía cubana está peor que la de Irán

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este jueves que la economía cubana se encuentra «probablemente en peor estado que la economía iraní» y confirmó que Washington mantiene conversaciones con el régimen de La Habana para explorar posibles cambios en la relación bilateral.

Las declaraciones fueron realizadas durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, pocas horas después de que el presidente Donald Trump firmara en Francia un acuerdo con Irán. Al ser preguntado por periodistas sobre si Cuba podría convertirse en «la siguiente» prioridad de la política exterior estadounidense, Vance terminó ofreciendo una de las valoraciones más directas de la administración Trump sobre la situación de la isla.

«Fundamentalmente, en Cuba hay un sistema que no ha funcionado. No pueden generar riqueza. Su economía, francamente, probablemente esté en peor estado que la economía iraní», afirmó.

El vicepresidente vinculó además la crisis económica cubana con una preocupación permanente para Washington: los flujos migratorios hacia Estados Unidos.

«Está a solo 90 millas de nuestras costas, así que cada vez que hay una crisis terminamos teniendo refugiados desesperados o personas que no pueden alimentar a sus familias intentando llegar masivamente a nuestro país», señaló.

Más allá de sus críticas al modelo económico cubano, Vance reveló que ambas partes mantienen contactos diplomáticos activos, una afirmación que constituye hasta ahora una de las confirmaciones públicas de más alto nivel sobre la existencia de conversaciones entre Washington y La Habana.

«De hecho, estamos hablando ahora mismo con el Gobierno cubano sobre cómo podrían cambiar su manera de actuar para transformar esa situación», declaró.

El vicepresidente dejó claro que la posición de la administración Trump sigue condicionando cualquier mejora en las relaciones bilaterales a cambios por parte del régimen cubano.

«Si ellos hacen una cosa, nosotros haremos otra. Si toman decisiones inteligentes, tendremos una relación mucho mejor con esa isla», afirmó.

Las declaraciones se producen en medio de una profunda crisis económica en Cuba. Diversos organismos internacionales y centros de análisis proyectan nuevas contracciones para la economía de la isla durante 2026, en un escenario marcado por apagones prolongados, escasez de combustible, dificultades para importar alimentos y medicamentos, y una caída sostenida de la actividad productiva.

La situación energética continúa siendo uno de los principales desafíos para el país. En varias provincias se han reportado cortes eléctricos de más de 20 horas diarias, mientras persisten problemas de abastecimiento que afectan tanto a la población como a sectores estratégicos de la economía.

En los últimos meses, distintos analistas han advertido sobre el deterioro acelerado de las condiciones económicas en la isla. El economista cubano Pedro Monreal señaló recientemente que, bajo determinados escenarios, la caída del producto interno bruto podría ser aún más profunda que las previsiones oficiales.

Las conversaciones entre Washington y La Habana tampoco parecen haber producido avances significativos hasta el momento. A finales de mayo, la viceministra cubana de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, reconoció públicamente que «no ha habido mucho progreso» en los contactos entre ambos gobiernos.

Por su parte, Miguel Díaz-Canel reiteró en abril que Cuba no aceptará negociaciones vinculadas a cambios en el sistema político del país, insistiendo en que los asuntos internos de la isla «no están en la mesa».

Según diversas informaciones, entre los temas discutidos durante estos contactos figuran la situación de los presos políticos, posibles reformas económicas, la relación de Cuba con Rusia y China, y asuntos migratorios que afectan a cientos de miles de cubanos residentes en Estados Unidos.

Pese a las críticas formuladas contra el régimen cubano, Vance aseguró que el objetivo final de la política estadounidense sigue siendo mejorar las condiciones de vida de la población de la isla.

«Queremos que el pueblo cubano sea feliz y tenga éxito», concluyó.