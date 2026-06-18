¿Cuba después de Irán? JD Vance revela contactos de Washington con el régimen cubano

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, confirmó este jueves que la administración de Donald Trump mantiene conversaciones activas con el régimen cubano para explorar posibles cambios en la relación bilateral, una declaración que constituye hasta ahora el reconocimiento público de más alto nivel sobre los contactos en curso entre Washington y La Habana.
La revelación se produjo durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, después de que el periodista Juan Esteban Silva le preguntara si Cuba sería «la siguiente» prioridad de la política exterior estadounidense tras el acuerdo alcanzado recientemente con Irán.
Aunque en un primer momento remitió la pregunta al secretario de Estado Marco Rubio, Vance terminó ofreciendo una respuesta directa sobre la situación de la isla y las conversaciones en marcha.
«Queremos que el pueblo cubano sea feliz y tenga éxito. De hecho, estamos hablando ahora mismo con el Gobierno cubano sobre cómo podrían cambiar su manera de actuar para transformar esa situación», afirmó.
El vicepresidente dejó claro que cualquier mejora en las relaciones dependerá de decisiones concretas por parte de La Habana.
«Si ellos hacen una cosa, nosotros haremos otra. Si toman decisiones inteligentes, tendremos una relación mucho mejor con esa isla», sostuvo.
Vance aprovechó además para lanzar una dura crítica al modelo económico cubano, al que responsabilizó de la crisis que atraviesa el país.
«Fundamentalmente, en Cuba hay un sistema que no ha funcionado. No pueden generar riqueza. Su economía, francamente, probablemente esté en peor estado que la economía iraní», declaró.
El vicepresidente también destacó la cercanía geográfica de Cuba como un asunto de interés estratégico para Estados Unidos.
«Está a solo 90 millas de nuestras costas, así que cada vez que hay una crisis terminamos teniendo refugiados desesperados o personas que no pueden alimentar a sus familias intentando llegar masivamente a nuestro país», afirmó.
Las declaraciones se producen en un momento de creciente presión de Washington sobre el régimen cubano. Desde hace semanas, altos funcionarios de la administración Trump han dejado entrever que Cuba ocupa un lugar destacado dentro de las prioridades de política exterior una vez alcanzado el acuerdo con Irán.
El propio presidente Donald Trump aseguró a principios de junio que abordaría la situación cubana tras resolver el expediente iraní, al tiempo que calificó al régimen de La Habana como una «nación fallida».
Los contactos entre ambos gobiernos habían sido reconocidos anteriormente por otros funcionarios estadounidenses. En mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó La Habana para reunirse con representantes del Ministerio del Interior cubano y transmitir mensajes de la administración Trump.
Días después, Marco Rubio confirmó públicamente la existencia de conversaciones, aunque expresó dudas sobre la disposición del régimen a emprender cambios sustanciales.
«Sinceramente, no veo mucho avance», dijo entonces el jefe de la diplomacia estadounidense.
A finales de mayo, Rubio volvió a insistir en que las reformas económicas anunciadas por las autoridades cubanas eran insuficientes.
«Las cosas que anuncian en materia económica son cosméticas, no reales. Porque durante años se han acostumbrado a ganar tiempo y esperar a que nosotros nos retiremos», afirmó.
La confirmación realizada por Vance coincidió además con un movimiento inusual dentro de Cuba. Este mismo jueves, el Partido Comunista presentó ante la Asamblea Nacional un amplio paquete de reformas económicas que incluye mayor espacio para la iniciativa privada, nuevas facilidades para la inversión extranjera, más autonomía para empresas estatales y municipios, así como mecanismos para flexibilizar importaciones y exportaciones.
Miguel Díaz-Canel defendió las medidas como una actualización necesaria del modelo económico y aseguró que fueron diseñadas tras estudiar experiencias de países como China y Vietnam.
Preguntas Frecuentes sobre las Conversaciones entre EE.UU. y Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Estados Unidos está interesado en dialogar con el régimen cubano?
Estados Unidos está interesado en dialogar con Cuba debido a la preocupación por la seguridad nacional, dado que la isla está a solo 90 millas de las costas estadounidenses. Además, existe un interés en mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano y manejar los flujos migratorios hacia EE.UU. que se generan en momentos de crisis en Cuba.
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¿Qué cambios espera Washington del régimen cubano para mejorar las relaciones bilaterales?
Washington espera que el régimen cubano realice cambios fundamentales en su sistema económico y político. Esto incluye reformas que permitan una mayor apertura a la empresa privada, autonomía para municipios y empresas estatales, y facilidades para la inversión extranjera, entre otras medidas. Sin estos cambios, las relaciones bilaterales no mejorarán significativamente.
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¿Cuál es la situación actual de la economía cubana según Estados Unidos?
La economía cubana se encuentra en un estado crítico, posiblemente peor que la economía iraní, según el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance. La isla enfrenta una severa crisis energética, escasez de alimentos y medicamentos, y apagones prolongados, lo que ha dificultado aún más la vida de los cubanos.
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¿Qué postura tiene el gobierno cubano sobre las negociaciones con Estados Unidos?
El gobierno cubano ha mostrado disposición al diálogo, pero condiciona cualquier avance significativo al levantamiento del embargo estadounidense. Sin embargo, rechaza cualquier negociación que implique cambios en su sistema político de partido único.
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¿Qué papel juegan los cubanoamericanos en la política de Estados Unidos hacia Cuba?
Los cubanoamericanos son considerados por el presidente Donald Trump como un grupo importante y valioso. Trump ha expresado su deseo de que los cubanoamericanos puedan regresar a su tierra natal e invertir en Cuba, lo que sugiere que su administración busca involucrar a esta comunidad en el futuro desarrollo económico de la isla.
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