¿Cuba después de Irán? JD Vance revela contactos de Washington con el régimen cubano

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, confirmó este jueves que la administración de Donald Trump mantiene conversaciones activas con el régimen cubano para explorar posibles cambios en la relación bilateral, una declaración que constituye hasta ahora el reconocimiento público de más alto nivel sobre los contactos en curso entre Washington y La Habana.

La revelación se produjo durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, después de que el periodista Juan Esteban Silva le preguntara si Cuba sería «la siguiente» prioridad de la política exterior estadounidense tras el acuerdo alcanzado recientemente con Irán.

Aunque en un primer momento remitió la pregunta al secretario de Estado Marco Rubio, Vance terminó ofreciendo una respuesta directa sobre la situación de la isla y las conversaciones en marcha.

«Queremos que el pueblo cubano sea feliz y tenga éxito. De hecho, estamos hablando ahora mismo con el Gobierno cubano sobre cómo podrían cambiar su manera de actuar para transformar esa situación», afirmó.

El vicepresidente dejó claro que cualquier mejora en las relaciones dependerá de decisiones concretas por parte de La Habana.

«Si ellos hacen una cosa, nosotros haremos otra. Si toman decisiones inteligentes, tendremos una relación mucho mejor con esa isla», sostuvo.

Vance aprovechó además para lanzar una dura crítica al modelo económico cubano, al que responsabilizó de la crisis que atraviesa el país.

«Fundamentalmente, en Cuba hay un sistema que no ha funcionado. No pueden generar riqueza. Su economía, francamente, probablemente esté en peor estado que la economía iraní», declaró.

El vicepresidente también destacó la cercanía geográfica de Cuba como un asunto de interés estratégico para Estados Unidos.

«Está a solo 90 millas de nuestras costas, así que cada vez que hay una crisis terminamos teniendo refugiados desesperados o personas que no pueden alimentar a sus familias intentando llegar masivamente a nuestro país», afirmó.

Las declaraciones se producen en un momento de creciente presión de Washington sobre el régimen cubano. Desde hace semanas, altos funcionarios de la administración Trump han dejado entrever que Cuba ocupa un lugar destacado dentro de las prioridades de política exterior una vez alcanzado el acuerdo con Irán.

El propio presidente Donald Trump aseguró a principios de junio que abordaría la situación cubana tras resolver el expediente iraní, al tiempo que calificó al régimen de La Habana como una «nación fallida».

Los contactos entre ambos gobiernos habían sido reconocidos anteriormente por otros funcionarios estadounidenses. En mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó La Habana para reunirse con representantes del Ministerio del Interior cubano y transmitir mensajes de la administración Trump.

Días después, Marco Rubio confirmó públicamente la existencia de conversaciones, aunque expresó dudas sobre la disposición del régimen a emprender cambios sustanciales.

«Sinceramente, no veo mucho avance», dijo entonces el jefe de la diplomacia estadounidense.

A finales de mayo, Rubio volvió a insistir en que las reformas económicas anunciadas por las autoridades cubanas eran insuficientes.

«Las cosas que anuncian en materia económica son cosméticas, no reales. Porque durante años se han acostumbrado a ganar tiempo y esperar a que nosotros nos retiremos», afirmó.

La confirmación realizada por Vance coincidió además con un movimiento inusual dentro de Cuba. Este mismo jueves, el Partido Comunista presentó ante la Asamblea Nacional un amplio paquete de reformas económicas que incluye mayor espacio para la iniciativa privada, nuevas facilidades para la inversión extranjera, más autonomía para empresas estatales y municipios, así como mecanismos para flexibilizar importaciones y exportaciones.

Miguel Díaz-Canel defendió las medidas como una actualización necesaria del modelo económico y aseguró que fueron diseñadas tras estudiar experiencias de países como China y Vietnam.