Actores privados podrán depositar dólares en cuentas bancarias y retirarlos en la misma moneda

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El régimen cubano anunció este jueves que las mipymes, cooperativas y demás actores no estatales podrán depositar divisas en efectivo en cuentas bancarias y retirarlas en la misma moneda, sin conversión forzosa a pesos cubanos, según lo presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz ante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
La medida, incluida en el Eje 1 del paquete de reformas, establece que los depósitos quedan «sujetos a declaración de origen lícito de los fondos y derecho de extracción», según el texto oficial presentado en la sesión celebrada en el Palacio de Convenciones de La Habana.
Esta autorización revierte una política vigente desde el 21 de junio de 2021, cuando el Banco Central de Cuba suspendió la aceptación de depósitos en efectivo de dólares en el sistema bancario, medida que golpeó especialmente a los negocios privados que manejaban divisas provenientes del turismo y las remesas.
El anuncio forma parte de un paquete de 176 propuestas de transformaciones agrupadas en 23 ejes, que el régimen describe como las más profundas desde el Período Especial de los años 90.
En el plano bancario y financiero, las reformas también contemplan permitir la apertura de cuentas en divisas por personas jurídicas y naturales sin autorización administrativa previa, así como fomentar la participación del capital privado en la banca con licencias corporativas y universales para empresas privadas, cooperativas e inversión extranjera.
El paquete incluye además la creación de un mercado cambiario digital en tiempo real con agentes autorizados, un sistema de subastas de divisas y la formalización de las remesas mediante la figura del «agente de pago de última milla» a través de un canal privado.
Una de las medidas más drásticas del eje financiero es la realización de «devaluaciones sucesivas de la moneda nacional para reducir las diferencias de tipo de cambio», con la advertencia de que «las empresas que no soporten la devaluación serán liquidadas».
El régimen también anunció que se ampliará el alcance de la dolarización parcial de la economía en las operaciones entre empresas y comerciales, y que se eliminarán los límites en las transferencias bancarias y extracciones tanto para personas naturales como jurídicas.
Entre las medidas para el sector privado no estatal, el paquete también elimina el tope de 100 trabajadores —a partir de esa cifra los negocios se clasificarán como empresas privadas— y permite que una misma persona natural sea titular de más de una empresa y tenga participación accionaria en varias a la vez.
La sesión contó con la participación telemática de Raúl Castro y la presencia en sala de Miguel Díaz-Canel. Marrero Cruz presentó el paquete como una respuesta a lo que calificó como «el contexto más complejo que enfrenta el país desde el período especial», atribuyendo la crisis principalmente a las sanciones de Estados Unidos, sin reconocer el peso de seis décadas de modelo económico centralizado como causa estructural del colapso.
El paquete fue anunciado inicialmente por Díaz-Canel el 12 de junio, debatido en el Pleno del Comité Central del Partido Comunista el 17 de junio, y presentado formalmente ante la Asamblea Nacional este jueves, convocada mediante el Acuerdo 599-X del Consejo de Estado.
Las propuestas aún deben ser debatidas y aprobadas por los diputados; de las 390 propuestas recibidas, el régimen aceptó el 66,7% e incorporó 69 recomendaciones adicionales del Buró Político al documento final.
Preguntas frecuentes sobre las reformas económicas en Cuba y el acceso a divisas
CiberCuba te lo explica:
¿Qué cambios se han anunciado para el sector privado en Cuba respecto al uso de dólares?
El régimen cubano permitirá a los actores no estatales, como mipymes y cooperativas, depositar y retirar dólares en efectivo en cuentas bancarias sin necesidad de convertirlos a pesos cubanos. Esta medida revierte una política restrictiva implementada en 2021 que afectaba a los negocios privados que operaban con divisas del turismo y remesas.
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¿Cuáles son las principales reformas financieras propuestas por el gobierno cubano?
Entre las reformas financieras anunciadas se incluye la posibilidad de abrir cuentas en divisas para personas jurídicas y naturales sin autorización previa, la creación de un mercado cambiario digital en tiempo real, y la formalización de remesas mediante agentes de pago. Se permitirá la participación del capital privado en la banca y se eliminarán los límites en transferencias bancarias.
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¿Cómo afectarán estas reformas al tipo de cambio del peso cubano?
El paquete de reformas incluye devaluaciones sucesivas del peso cubano con el objetivo de reducir las diferencias en el tipo de cambio oficial y el mercado paralelo. Las empresas que no puedan soportar estas devaluaciones enfrentarán liquidaciones, lo que podría intensificar la crisis económica ya existente en el país.
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¿Qué limitaciones aún enfrenta el sector privado para acceder a divisas en Cuba?
Aunque se han anunciado medidas para ampliar el acceso a divisas, el régimen mantiene un control estricto sobre quién puede comprar divisas, cuánto y con qué frecuencia. Las operaciones deben realizarse a través de canales bancarios bajo supervisión estatal, lo que limita la autonomía del sector privado y su capacidad para financiar actividades como importaciones.
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¿Qué implicaciones tienen estas reformas para el futuro económico de Cuba?
Las reformas buscan reactivar la economía en medio de una profunda crisis, pero existe un alto grado de escepticismo sobre su implementación real y efectiva. Las medidas podrían ser un intento por atraer inversión extranjera y capital, pero dependen de cambios estructurales que hasta ahora no se han materializado plenamente.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.