Actores privados podrán depositar dólares en cuentas bancarias y retirarlos en la misma moneda

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El régimen cubano anunció este jueves que las mipymes, cooperativas y demás actores no estatales podrán depositar divisas en efectivo en cuentas bancarias y retirarlas en la misma moneda, sin conversión forzosa a pesos cubanos, según lo presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz ante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

La medida, incluida en el Eje 1 del paquete de reformas, establece que los depósitos quedan «sujetos a declaración de origen lícito de los fondos y derecho de extracción», según el texto oficial presentado en la sesión celebrada en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Esta autorización revierte una política vigente desde el 21 de junio de 2021, cuando el Banco Central de Cuba suspendió la aceptación de depósitos en efectivo de dólares en el sistema bancario, medida que golpeó especialmente a los negocios privados que manejaban divisas provenientes del turismo y las remesas.

El anuncio forma parte de un paquete de 176 propuestas de transformaciones agrupadas en 23 ejes, que el régimen describe como las más profundas desde el Período Especial de los años 90.

En el plano bancario y financiero, las reformas también contemplan permitir la apertura de cuentas en divisas por personas jurídicas y naturales sin autorización administrativa previa, así como fomentar la participación del capital privado en la banca con licencias corporativas y universales para empresas privadas, cooperativas e inversión extranjera.

El paquete incluye además la creación de un mercado cambiario digital en tiempo real con agentes autorizados, un sistema de subastas de divisas y la formalización de las remesas mediante la figura del «agente de pago de última milla» a través de un canal privado.

Una de las medidas más drásticas del eje financiero es la realización de «devaluaciones sucesivas de la moneda nacional para reducir las diferencias de tipo de cambio», con la advertencia de que «las empresas que no soporten la devaluación serán liquidadas».

El régimen también anunció que se ampliará el alcance de la dolarización parcial de la economía en las operaciones entre empresas y comerciales, y que se eliminarán los límites en las transferencias bancarias y extracciones tanto para personas naturales como jurídicas.

Entre las medidas para el sector privado no estatal, el paquete también elimina el tope de 100 trabajadores —a partir de esa cifra los negocios se clasificarán como empresas privadas— y permite que una misma persona natural sea titular de más de una empresa y tenga participación accionaria en varias a la vez.

La sesión contó con la participación telemática de Raúl Castro y la presencia en sala de Miguel Díaz-Canel. Marrero Cruz presentó el paquete como una respuesta a lo que calificó como «el contexto más complejo que enfrenta el país desde el período especial», atribuyendo la crisis principalmente a las sanciones de Estados Unidos, sin reconocer el peso de seis décadas de modelo económico centralizado como causa estructural del colapso.

El paquete fue anunciado inicialmente por Díaz-Canel el 12 de junio, debatido en el Pleno del Comité Central del Partido Comunista el 17 de junio, y presentado formalmente ante la Asamblea Nacional este jueves, convocada mediante el Acuerdo 599-X del Consejo de Estado.

Las propuestas aún deben ser debatidas y aprobadas por los diputados; de las 390 propuestas recibidas, el régimen aceptó el 66,7% e incorporó 69 recomendaciones adicionales del Buró Político al documento final.