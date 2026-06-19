Iván Herrera rechaza reformas de Díaz-Canel: «No pongo un centavo mientras ustedes estén ahí»

El empresario cubanoamericano Iván Herrera, fundador y director ejecutivo de Univista Insurance, publicó este viernes un video en el que rechaza con dureza las 176 medidas económicas anunciadas por el régimen cubano el jueves 18 de junio, calificándolas de tardías, insuficientes y arrancadas a la fuerza por la presión de Washington. Además advirtió que mientras los comunistas estén en el poder, él no invertirá un centavo en Cuba.

«Creo que llegan demasiado tarde estas medidas. Es una falta de respeto. Es indignante que a estas alturas estén tomando estas medidas que no son para nada voluntarias. Son obligadas por la presión que nuestro secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente Donald Trump, están ejerciendo sobre la cúpula de la dictadura de Cuba», afirmó Herrera en el video.

El empresario, nacido en Alquízar, Artemisa, en 1973, lamentó que el régimen no hubiera tomado estas decisiones décadas atrás. «Qué bonito hubiera sido que lo hubieran hecho hace 30 años. Yo no hubiera tenido que emigrar. Nos hubiéramos evitado muchas muertes».

Herrera recorrió en el video las oportunidades históricas que el régimen desperdició para reformarse: los éxodos de Camarioca y el Mariel, la muerte de Fidel Castro y las protestas del 11 de julio de 2021, cuando la dictadura optó por reprimir en lugar de abrir. «Escogieron regalárselo a los chinos, escogieron la explotación, escogieron maltratar a ese pueblo, humillando, hicieron la UMAP, hicieron todo lo que hicieron», denunció.

Frente a cualquier llamado a invertir en la isla, el empresario fue categórico: «Por lo menos yo, mientras ustedes estén ahí, no voy a poner un centavo de mi inversión ahí. No importa quién hable conmigo, no importa por lo que quieran limpiarlos ustedes».

Herrera acusó además a los líderes del régimen de tener «sus manos, su cuerpo, sus pies, su cara embarrada de sangre del pueblo cubano» y les exigió abandonar el poder: «Váyanse de ahí», les dijo directamente.

En lugar de buscar capital externo o de la diáspora, el empresario propuso que el régimen entregue el poder directamente a quienes trabajan la tierra. «Personas de mi edad, los guajiros de mi tierra, de Alquízar, de Güira, de San Antonio de los Baños, quieren arar su tierra y no pueden por culpa de ustedes», señaló.

Herrera denunció también que el régimen dispone de recursos propios que no utiliza para el pueblo. «Esas personas que están ahí tomen los 18 mil millones, los que se descubrieron, porque son más de 500 mil millones de dólares que ustedes tienen en los bancos regados. Vayan a donde están esos guajiros y entréguenle el poder a ellos».

El rechazo de Herrera a las medidas se produce en un momento de profundo escepticismo. Tras el anuncio del paquete de reformas —el mayor desde el Período Especial, que incluye por primera vez desde 1959 la autorización de banca privada y casas de cambio— el mercado informal respondió con una depreciación adicional del peso: el dólar trepó a 690 CUP este viernes.

No es la primera vez que Herrera adopta esta postura. En marzo de 2026 ya había declarado que no habrá inversión empresarial en Cuba hasta que los cubanos sean libres, y ese mismo mes viajó a Washington para pedir apoyo a la administración Trump ante el Congreso.

El empresario cerró su mensaje con una advertencia al régimen y una promesa al pueblo cubano: «Ahora viene la libertad para Cuba y va a venir pronto, porque ustedes no saben producir. Ustedes saben robar lo que otros producen. Salgan de ahí y déjennos a nosotros, para que ustedes vean un pueblo feliz, un pueblo próspero y un pueblo donde hay educación, donde hay escuelas, donde hay hospitales, donde hay de todo», concluyó.