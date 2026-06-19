Díaz-Canel dice estar dispuesto a que lo critiquen, pero las reformas ya llegaron «consensuadas» al Parlamento

Miguel Díaz-Canel se presentó este jueves ante la Tercera Sesión Extraordinaria de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular y declaró estar abierto a recibir críticas, en el marco de la aprobación de un paquete de 176 medidas económicas y sociales que el régimen presentó como la respuesta más ambiciosa a la crisis cubana desde la apertura a las Mipymes en 2021.

La apertura retórica del mandatario responde a la dinámica real del proceso en el que se presentó un paquete económico de emergencia que incluye medidas de libre mercado sin precedentes, destinadas a abrir la debilitada economía de la isla, en un contexto de creciente presión por parte de Estados Unidos.

Las propuestas ya habían sido avaladas el miércoles por el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, un día antes de que los diputados las debatieran formalmente.

En menos de una semana, el paquete pasó del anuncio presidencial —el 12 de junio— al sello del PCC y la ratificación parlamentaria.

En su intervención, Díaz-Canel reconoció que la llamada «resistencia creativa» ya no alcanza para sostener al país.

«A la resistencia le debemos la patria, pero hoy la resistencia por sí sola no basta», afirmó. También admitió que los obstáculos no son solo externos: «Hay trabas que no vienen de afuera ni de bloqueos. Hay lentitud, burocracia, normas que frenan al que quiere producir».

El mandatario elevó la alimentación a categoría de seguridad nacional con una frase directa: «No hay soberanía con el plato vacío».

Reconoció además que algunas de las medidas «no tendrán consenso absoluto», pero las calificó de «impostergables».

El primer ministro Manuel Marrero Cruz presentó el paquete ante la cámara organizado en cinco frentes: estabilización macroeconómica, transformación del modelo económico, recuperación agrícola, gestión de costos y mitigación de impactos sociales.

Entre las medidas aprobadas figuran la eliminación de límites clave para las mipymes, incluido el tope de trabajadores y la restricción de una sola empresa por persona.

También se autorizó la inversión extranjera directa en el sector privado, se permitió al sector no estatal importar y vender combustibles, y se anunció la eliminación de topes generales de precios.

Otra medida de impacto directo en la población es que la canasta básica dejará de ser universal y quedará restringida a grupos vulnerables como jubilados. Además, se aprobó la reducción del número de ministerios de 27 a entre 20 y 21.

Raúl Castro participó en la sesión por videoconferencia, según informó Radio Reloj, lo que fue interpretado como un aval político del histórico líder al paquete de reformas.

La sesión fue transmitida en vivo por Canal Caribe y acumuló más de 29,700 vistas en Facebook, con cientos de comentarios de ciudadanos que siguen de cerca las medidas en medio de apagones, escasez de alimentos y falta de medicamentos.

Críticos independientes cuestionaron tanto el fondo como la forma del proceso. El economista Pedro Monreal calificó el paquete de «pragmatismo tardío», mientras que el opositor Manuel Cuesta Morúa lo describió como «reformas chinas tardías».

La CEPAL proyecta una caída del PIB cubano de 6,5% en 2026 y una contracción acumulada de 10,3% en el bienio 2025-2026, lo que sitúa la crisis actual como la más profunda desde el Período Especial de los años noventa.