Régimen cubano reconoce por primera vez el crecimiento legítimo de la riqueza privada

Se permitirá la compra de acciones y propiedades de empresas estatales por parte de personas jurídicas estatales y no estatales

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Entre las 176 transformaciones económicas y sociales presentadas este jueves ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, el gobierno cubano incluyó una medida que marca un cambio significativo en la concepción oficial sobre la riqueza privada y la acumulación de capital dentro del sistema económico del país.

Durante la presentación de las reformas, el primer ministro Manuel Marrero Cruz afirmó que, aunque se ratifica la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción, el gobierno avanzará en la ampliación de formas de gestión no estatal vinculadas a esos activos, informó el periódico oficial Granma.

Como parte de esa estrategia, las autoridades permitirán la compra de acciones y propiedades de empresas estatales por parte de personas jurídicas estatales y no estatales, nacionales y extranjeras, así como por personas naturales, siempre que puedan demostrar el origen lícito de los fondos utilizados para la inversión.

Marrero también anunció la creación de un Programa de Inversión destinado a incentivar la participación de cubanos residentes tanto dentro como fuera de la isla en empresas cubanas, una medida que busca atraer capital en medio de la profunda crisis económica que atraviesa el país.

Sin embargo, uno de los elementos más llamativos de las transformaciones es el reconocimiento explícito del crecimiento legítimo del patrimonio financiero y material de personas naturales y jurídicas.

La formulación supone un cambio relevante en el discurso económico oficial, históricamente asociado a una visión crítica de la acumulación de riqueza privada y a la limitación de las diferencias patrimoniales.

El gobierno aseguró que estas medidas estarán acompañadas de mecanismos destinados a proteger los derechos laborales y sociales y evitar lo que definió como una explotación indiscriminada del hombre por el hombre.

La reforma forma parte de un paquete más amplio que incluye la autorización de la banca privada, la creación de casas de cambio privadas, la flexibilización de las mipymes, la apertura de nuevas oportunidades para la inversión extranjera y una mayor utilización de mecanismos de mercado en la economía.

Las medidas llegan en un contexto de severa contracción económica, caída de la producción nacional, escasez de bienes básicos, crisis energética y creciente emigración.

Ante ese escenario, el régimen ha comenzado a incorporar propuestas que durante décadas permanecieron fuera de los márgenes aceptados por el modelo socialista cubano.

La posibilidad de que particulares y empresas adquieran participaciones en entidades estatales y el reconocimiento oficial de la acumulación legítima de patrimonio reflejan hasta qué punto las autoridades buscan nuevas fuentes de financiamiento y capitalización para una economía que enfrenta uno de los momentos más difíciles de su historia reciente.