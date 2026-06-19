Marrero: «Nunca hemos negado errores e insuficiencias propias»

El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz compareció ante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular para presentar 176 propuestas de transformaciones económicas y sociales agrupadas en 23 ejes estratégicos, en un contexto que el propio régimen calificó como la crisis más grave desde el Período Especial de los años 90.

En su intervención, Marrero admitió que «nunca se han negado los errores e insuficiencias propias», pero de inmediato los relativizó al atribuir la debacle principalmente a las sanciones de Estados Unidos, que -según afirmó- han llegado a interrumpir el suministro de combustible y las fuentes de ingreso en divisas.

La sesión contó con la participación telemática del General de Ejército Raúl Castro Ruz y la presencia física de Miguel Díaz-Canel, quien al clausurar el encuentro admitió que «Cuba, nuestra amada Cuba, vive las horas más difíciles de este siglo y tenemos la histórica responsabilidad de salvarla».

El paquete de medidas incluye reformas que durante décadas el propio régimen rechazó por considerarlas incompatibles con el modelo socialista: autorización de banca privada y casas de cambio privadas, eliminación del límite de 100 trabajadores para las mipymes, posibilidad de que una persona sea propietaria de varias empresas, transformación de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones, y apertura a la inversión extranjera incluyendo a cubanos residentes en el exterior.

También se autorizó a actores privados importar y comercializar combustibles, se abrió la puerta a franquicias extranjeras de comida rápida, se eliminará la escala salarial en el sistema empresarial estatal y los ministerios se reducirán de 27 a entre 20 y 21.

Pese al alcance de las medidas, Marrero insistió en que no representan un giro ideológico: «Estas acciones no constituyen una claudicación, sino la adecuación soberana de los instrumentos del desarrollo a las circunstancias concretas del país».

Para justificar el viraje, el dirigente recurrió a una cita de Fidel Castro en 1993, durante el Período Especial: «La vida, la realidad, la dramática situación que está viviendo el mundo, este mundo unipolar, nos obliga a hacer lo que de otra forma no habríamos hecho nunca si hubiésemos tenido capital y si hubiésemos tenido tecnología para hacerlo».

La contradicción entre el discurso oficial y la realidad fue señalada por analistas y ciudadanos: medidas que el régimen rechazó durante décadas son ahora presentadas como herramientas para preservar el socialismo, y el escepticismo popular fue generalizado ante la falta de detalles y un historial de promesas incumplidas.

El propio Díaz-Canel reconoció el jueves que «hay trabas que no vienen de afuera ni del bloqueo», admitiendo errores internos de burocracia y lentitud, y señaló que «el error no estuvo en plantearlas, sino en haberlas postergado», en referencia a reformas que llevan años aplazadas.

El proceso fue llamativamente acelerado: Díaz-Canel anunció las reformas el 12 de junio, el Comité Central del Partido Comunista las respaldó el 17 de junio y la ANPP las aprobó apenas 24 horas después, en una velocidad que observadores externos calificaron de inusual para un sistema que históricamente ha resistido cualquier cambio estructural.

Analistas externos describieron las reformas como «parciales», «incrementales» e «insuficientes», calificándolas de una «readaptación táctica» que no libera el poder del sistema ni ataca las causas estructurales de la crisis, agravada por una contracción económica superior al 10% desde 2020.

El mismo día de la sesión, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide sanciones individuales contra Díaz-Canel y la suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba vigente desde 2016, con 283 votos a favor, 199 en contra y 85 abstenciones.