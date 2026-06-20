Bruno Rodríguez: «EE.UU. no tiene autoridad para juzgar los pasos que damos»

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla salió este sábado a rechazar cualquier crítica de Washington sobre las medidas adoptadas por el régimen, publicando en su cuenta de Twitter que el gobierno estadounidense «no tiene autoridad política, legal ni moral» para juzgar las decisiones de La Habana.

El mensaje llega un día después de que el Departamento de Estado calificara las 176 reformas económicas aprobadas por la Asamblea Nacional el 18 y 19 de junio de simples «señales de humo superficiales», negando que representen un cambio real del modelo político o económico cubano.

En su publicación, Rodríguez Parrilla calificó al gobierno de EE.UU. de «verdugo del castigo colectivo contra el pueblo cubano» y sostuvo que a Washington «no le corresponde juzgar las medidas que adoptamos para enfrentar, en ejercicio de soberanía y libre determinación, los efectos de la agresión económica extrema, endurecida con el cerco energético y las sanciones secundarias contra terceros».

El canciller fue más lejos y descartó también cualquier opinión estadounidense sobre la gestión interna del régimen: «Tampoco importa su opinión sobre lo que debe hacerse para superar viejas deficiencias y adaptar nuestro modelo socialista autóctono a nuevas realidades nacionales e internacionales».

El discurso de soberanía del régimen funciona como escudo retórico ante las críticas externas, pero contrasta con la devastadora realidad que enfrentan los cubanos de a pie.

Mientras el canciller defiende el «modelo socialista autóctono», Cuba atraviesa una crisis energética sin precedentes: el viernes 19 de junio la afectación máxima alcanzó 2,081 MW, con apenas 950 MW disponibles frente a una demanda de 2,570 MW, y más de 1,200 MW del déficit atribuidos directamente a falta de combustible.

La Organización de las Naciones Unidas alertó en mayo de 2026 que más de 100,000 pacientes tienen cirugías retrasadas en la isla, entre ellos más de 11,000 niños, y que unos cinco millones de cubanos con enfermedades crónicas sufren interrupciones en tratamientos vitales.

Las 176 medidas aprobadas por la Asamblea Nacional incluyen autorización de banca privada, apertura a la inversión extranjera, eliminación del tope de 100 trabajadores para las pequeñas y medianas empresas, introducción gradual del IVA y reducción de subsidios universales. El propio Miguel Díaz-Canel insistió en que las reformas no responden a presiones externas: «No actuamos por las presiones de los yankis. Cuba diseña y propone soberanamente los cambios que necesita».

Sin embargo, las voces críticas no tardaron en aparecer. El economista Pedro Monreal calificó el paquete de «antiobrero» este mismo sábado, mientras que el cantante Israel Rojas rompió el guion oficial el viernes al pedir que las reformas económicas vayan acompañadas de cambios políticos.

La administración Trump acumula más de 240 sanciones contra Cuba desde enero de 2026, incluyendo un endurecimiento del cerco energético y sanciones secundarias contra terceros países que comercian con la isla. Rodríguez Parrilla cerró su mensaje con una advertencia: Cuba «conquistó, defiende y defenderá su soberanía con gran esfuerzo y total determinación, y rechaza con igual firmeza la intromisión extranjera en sus asuntos internos».