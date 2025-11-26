Aduana cubana frustra intento de tráfico de droga sintética oculta en bates de béisbol

Vídeos relacionados:
La Aduana General de la República frustró un intento de tráfico de drogas sintéticas tras detectar dos kilogramos de metanfetamina escondidos dentro de seis bates de béisbol en el aeropuerto internacional de La Habana.
La información fue confirmada por Wiliam Pérez González, vicejefe primero de la Aduana General de la República, quien informó en la red social X que las operaciones involucraron a cuatro pasajeros.
El funcionario reconoció la “pericia, audacia y entrega” de los oficiales aduaneros y del Órgano Antidrogas en la detección del cargamento, durante dos acciones consecutivas de control realizadas en la terminal aérea.
El funcionario no ofreció detalles sobre la identidad de los implicados ni el destino final de la droga, aunque aseguraron que el caso está bajo investigación y forma parte del reforzamiento de los controles en los puntos de entrada al país.
En los últimos meses, la Aduana ha detectado un aumento de intentos de introducir drogas sintéticas por vía aérea, utilizando métodos cada vez más sofisticados para evadir la inspección. El organismo reiteró su compromiso con el combate al narcotráfico y la cooperación con las fuerzas antidrogas nacionales e internacionales.
Entre las nuevas modalidades detectadas, destaca la droga oculta en objetos cotidianos. Recientemente, la Aduana interceptó estupefacientes dentro de un tubo de crema corporal y otros artículos de higiene, como muestra esta operación en el aeropuerto de La Habana.
A esto se suman tácticas como la ocultación en muñecos religiosos, latas de atún y gominolas, lo que evidencia el alto grado de sofisticación de las redes de narcotráfico que operan en o hacia la isla.
En paralelo, la Aduana ha intensificado controles sobre movimientos sospechosos de divisas, como demuestra un caso reciente de presunto lavado de dinero en una inspección aérea, revelando un vínculo posible entre narcotráfico y flujo ilegal de capital.
Incluso acciones aparentemente menores, como la detección de tabacos en cantidades prohibidas, son investigadas como posibles tapaderas para operaciones de contrabando o camuflaje de sustancias ilícitas.
