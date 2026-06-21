Gobierno de Las Tunas desmiente rumor sobre apagones hasta 2027, pero crisis de transformadores mantiene viva la polémica

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El Gobierno Provincial de Las Tunas rechazó este sábado una supuesta declaración atribuida a la gobernadora Yelenis Tornet Menéndez que circulaba en redes sociales y hacía referencia a la escasez de transformadores eléctricos en la provincia.
El texto viral ponía en boca de la funcionaria la frase: "Al barrio que se le queme un transformador no tendrá corriente hasta el 2027 así que cuiden esos equipos. El bloqueo nos impide comprar".
La página oficial calificó la publicación como una noticia falsa y aseguró que la gobernadora nunca realizó tal afirmación.
Sin embargo, el desmentido no desarticula el problema que dio origen a la circulación del mensaje, pues la escasez de transformadores eléctricos en Las Tunas es una realidad reconocida en distintos niveles del sistema eléctrico.
Hasta mediados de mayo la provincia acumulaba al menos 11 robos de aceite dieléctrico y componentes de transformadores, según reportes del periódico oficial 26.
El episodio más grave ocurrió el 19 de abril en el municipio de Amancio, donde el robo de 600 litros de aceite de dos transformadores dejó sin electricidad al 40 % del territorio, afectando a 4,947 clientes, además de servicios esenciales como un policlínico, las telecomunicaciones y una estación de bombeo de agua.
A ello se suma la explosión de un transformador en Puerto Padre el 3 de junio. Para el 17 de este mes, más de 100 familias continuaban allí sin electricidad ni suministro de agua tras 13 días de espera sin solución definitiva.
El fenómeno no es exclusivo de Las Tunas. En Santiago de Cuba, la retirada de transformadores de varios barrios sin fecha de reposición provocó protestas y cacerolazos.
En Guantánamo, la Empresa Eléctrica reconoció el 7 de junio que no contaba con disponibilidad física de equipos para sustituir al menos ocho averiados. En Sancti Spíritus, las autoridades llegaron a atribuir los daños a los picos de consumo de los propios usuarios.
El sistema arrastra además limitaciones estructurales. En el país existen solo tres talleres especializados en reparación de transformadores, ubicados en La Habana, Villa Clara y Manzanillo, lo que convierte cada avería en un proceso lento y dependiente de capacidades centralizadas.
El contexto energético nacional profundiza la presión sobre la red con un SEN que opera con déficits alrededor de los 2,000 MW diarios.
En paralelo, el gobierno provincial anunció medidas para enfrentar el deterioro de la infraestructura y los robos, entre ellas el reforzamiento de cercas perimetrales en subestaciones, la instalación de iluminación solar y el uso de dispositivos de control con apoyo del Ministerio del Interior.
Mientras el discurso oficial se concentra en desmentir una frase que nunca fue pronunciada, la realidad que la hizo creíble persiste: barrios enteros de Las Tunas continúan enfrentando semanas sin electricidad ni fechas claras de recuperación del servicio.
Preguntas frecuentes sobre la crisis eléctrica en Las Tunas y Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Es cierto que en Las Tunas no habrá electricidad hasta 2027?
No, esta afirmación es falsa. La gobernadora Yelenis Tornet Menéndez nunca declaró que no habría electricidad hasta 2027. Sin embargo, la provincia enfrenta una grave crisis debido a la escasez de transformadores y los robos de componentes eléctricos.
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¿Cuáles son las principales causas de la crisis eléctrica en Las Tunas?
La crisis eléctrica en Las Tunas se debe a varios factores: el robo de aceite dieléctrico y componentes de transformadores, la falta de disponibilidad de equipos de sustitución, y las limitaciones estructurales del sistema eléctrico. Estos problemas se ven agravados por la falta de inversión y mantenimiento en la infraestructura eléctrica cubana.
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¿Qué medidas está tomando el gobierno para enfrentar la crisis eléctrica en Cuba?
El gobierno ha anunciado varias medidas para enfrentar la crisis eléctrica: reforzamiento de cercas perimetrales en subestaciones, instalación de iluminación solar, uso de dispositivos de control con apoyo del Ministerio del Interior, y colocación de trampas químicas para prevenir robos. No obstante, estas medidas han sido insuficientes para resolver el problema de fondo.
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¿Cómo afecta la crisis eléctrica a la población de Las Tunas?
La población de Las Tunas sufre apagones prolongados y falta de acceso a servicios esenciales como agua y telecomunicaciones, debido a la escasez de transformadores y los robos de componentes eléctricos. Esto ha generado un ambiente de frustración y descontento, con barrios enteros enfrentando semanas sin electricidad.
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¿Qué otros problemas enfrenta el sistema eléctrico cubano?
El sistema eléctrico cubano enfrenta problemas estructurales y de gestión, como la falta de inversión, el deterioro de las plantas termoeléctricas, y la escasez de recursos para reparar y mantener la infraestructura eléctrica. Estas dificultades se combinan con el robo de componentes y el embargo estadounidense, complicando aún más la situación energética en la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.