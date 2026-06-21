Otro vertedero en camino: crece la acumulación de basura frente al parque infantil de Holguín

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Un nuevo foco de basura se está formando frente al parque infantil de la ciudad de Holguín, alertó este sábado la página de Facebook Holguín Memories, que publicó imágenes de cajas de cartón, ramas, bolsas plásticas y escombros acumulados sobre la calle mojada, con la verja roja del parque visible al fondo.
"Si no se actúa con rapidez, tendremos otro basurero y esta vez en el centro de ciudad, delante del parque Infantil. Este tema de la basura se está saliendo de control", advirtió la publicación, que generó una avalancha de reacciones entre vecinos indignados.
Los comentarios apuntan a que el problema lleva días agravándose. Un residente señaló directamente a un establecimiento comercial cercano: "Ya ese basurero está cogiendo tamaño hace rato... culpable? pregunta al dueño del bar del frente, es quien tira toda la basura allí".
Otro vecino describió una situación aún más extendida: "Vivo en la calle Pepe Torres, hace más de una semana que no pasa el carro compactador de desechos sólidos, ya hay un vertedero cada 25 metros a ambos lados de la calle, comunales entregó las banderas".
La preocupación sanitaria domina buena parte de las reacciones, especialmente con el verano encima. "Nos vamos a morir con tantas enfermedades que aparecen en verano", escribió una ciudadana.
Otra denunció que la situación se replica incluso junto a instalaciones para niños: "En el círculo infantil Mario Pozo 8, donde hay niños, allí en un costado hicieron un basurero y a este país no le importa absolutamente nada ni que los niños se enfermen".
Varios comentarios coinciden en señalar la raíz del problema: la ausencia de recogida sistemática. "La basura es como el agua, por algún lado se tiene que ir; si no la recogen, obviamente siempre va a formarse un basurero", resumió un vecino.
Otro interpeló directamente a las autoridades: "¿Dónde están los que tienen que ver con eso, están con miopía o tienen miedo a salir al frente?".
Este nuevo foco se suma a un patrón de deterioro acelerado en Holguín que se ha documentado durante meses. A inicios de este mes, el parque El Mambisito, en el Valle de Mayabe, fue descrito como una ruina con techos desaparecidos y atracciones fuera de servicio.
Antes, un video viral mostró un basurero fuera de control en el Reparto Zayas. Y en mayo, el solar del antiguo parque infantil Los Caballitos, demolido entre 2023 y 2024 sin plan de sustitución, quedó documentado como vertedero improvisado.
La antigua estación de ferrocarril Holguín-Gibara, una de las terminales ferroviarias más antiguas de Cuba, fundada en el siglo XIX, devino un vertedero de basura y escombros.
La Empresa de Servicios Comunales de Holguín ha reconocido déficits de camiones, piezas de repuesto, combustible y fuerza laboral, sin ofrecer soluciones concretas.
A escala nacional, la recogida de basura cayó a 24,9 millones de metros cúbicos en 2023, y en La Habana solo 44 de 106 camiones recolectores estaban operativos en febrero.
El riesgo sanitario es especialmente grave en los meses de calor. En octubre y noviembre de 2025, Holguín reportó casos de dengue —serotipo cuatro confirmado por PCR— y chikungunya en casi todos sus 14 municipios, con la basura acumulada identificada como factor que favorece los criaderos del mosquito Aedes aegypti.
En enero, la emisora provincial Radio Angulo alertó que la quema de residuos generaba dioxinas, furanos y monóxido de carbono, mientras cada habitante produce aproximadamente 1,5 kg de desechos al día y solo se aprovecha el 35% de la basura provincial.
Holguín fue considerada durante décadas una de las ciudades más limpias de Cuba. Hoy, los propios holguineros exigen respuestas que las autoridades no han dado y describen una situación que, de no atenderse de inmediato, amenaza con convertir el corazón de la ciudad en un nuevo basurero a cielo abierto.
Preguntas frecuentes sobre la acumulación de basura y la crisis de servicios en Holguín
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué hay tanta acumulación de basura en Holguín?
La acumulación de basura en Holguín se debe a la falta de recogida sistemática por parte de los servicios comunales, quienes enfrentan déficits de camiones, piezas de repuesto, combustible y fuerza laboral. Esta situación ha llevado a la proliferación de vertederos improvisados en varias zonas de la ciudad, afectando la calidad de vida de sus habitantes.
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¿Cuáles son los riesgos sanitarios asociados a la acumulación de basura en Holguín?
La acumulación de basura en Holguín aumenta el riesgo de enfermedades como el dengue y chikungunya, debido a que favorece la proliferación de mosquitos Aedes aegypti. Además, la quema de basura genera gases tóxicos que representan un peligro para la salud de las comunidades cercanas.
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¿Qué han hecho las autoridades para solucionar el problema de la basura en Holguín?
Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido soluciones concretas para el problema de la basura en Holguín. La Empresa de Servicios Comunales ha reconocido sus limitaciones, pero no ha implementado medidas efectivas para mejorar la recogida de desechos en la ciudad.
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¿Cómo afecta la crisis de basura a la imagen histórica de Holguín?
La crisis de basura está deteriorando la imagen histórica de Holguín, que durante años fue considerada una de las ciudades más limpias de Cuba. La proliferación de vertederos improvisados y el abandono de espacios públicos han cambiado el paisaje urbano, convirtiendo a la ciudad en un símbolo del colapso de los servicios comunales en el país.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.