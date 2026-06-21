Otro vertedero en camino: crece la acumulación de basura frente al parque infantil de Holguín

Este nuevo foco se suma a un patrón de deterioro acelerado en Holguín documentado en los últimos meses

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Un nuevo foco de basura se está formando frente al parque infantil de la ciudad de Holguín, alertó este sábado la página de Facebook Holguín Memories, que publicó imágenes de cajas de cartón, ramas, bolsas plásticas y escombros acumulados sobre la calle mojada, con la verja roja del parque visible al fondo.

"Si no se actúa con rapidez, tendremos otro basurero y esta vez en el centro de ciudad, delante del parque Infantil. Este tema de la basura se está saliendo de control", advirtió la publicación, que generó una avalancha de reacciones entre vecinos indignados.

Los comentarios apuntan a que el problema lleva días agravándose. Un residente señaló directamente a un establecimiento comercial cercano: "Ya ese basurero está cogiendo tamaño hace rato... culpable? pregunta al dueño del bar del frente, es quien tira toda la basura allí".

Captura de Facebook/Holguín Memories

Otro vecino describió una situación aún más extendida: "Vivo en la calle Pepe Torres, hace más de una semana que no pasa el carro compactador de desechos sólidos, ya hay un vertedero cada 25 metros a ambos lados de la calle, comunales entregó las banderas".

La preocupación sanitaria domina buena parte de las reacciones, especialmente con el verano encima. "Nos vamos a morir con tantas enfermedades que aparecen en verano", escribió una ciudadana.

Otra denunció que la situación se replica incluso junto a instalaciones para niños: "En el círculo infantil Mario Pozo 8, donde hay niños, allí en un costado hicieron un basurero y a este país no le importa absolutamente nada ni que los niños se enfermen".

Varios comentarios coinciden en señalar la raíz del problema: la ausencia de recogida sistemática. "La basura es como el agua, por algún lado se tiene que ir; si no la recogen, obviamente siempre va a formarse un basurero", resumió un vecino.

Otro interpeló directamente a las autoridades: "¿Dónde están los que tienen que ver con eso, están con miopía o tienen miedo a salir al frente?".

Este nuevo foco se suma a un patrón de deterioro acelerado en Holguín que se ha documentado durante meses. A inicios de este mes, el parque El Mambisito, en el Valle de Mayabe, fue descrito como una ruina con techos desaparecidos y atracciones fuera de servicio.

Antes, un video viral mostró un basurero fuera de control en el Reparto Zayas. Y en mayo, el solar del antiguo parque infantil Los Caballitos, demolido entre 2023 y 2024 sin plan de sustitución, quedó documentado como vertedero improvisado.

La antigua estación de ferrocarril Holguín-Gibara, una de las terminales ferroviarias más antiguas de Cuba, fundada en el siglo XIX, devino un vertedero de basura y escombros.

La Empresa de Servicios Comunales de Holguín ha reconocido déficits de camiones, piezas de repuesto, combustible y fuerza laboral, sin ofrecer soluciones concretas.

A escala nacional, la recogida de basura cayó a 24,9 millones de metros cúbicos en 2023, y en La Habana solo 44 de 106 camiones recolectores estaban operativos en febrero.

El riesgo sanitario es especialmente grave en los meses de calor. En octubre y noviembre de 2025, Holguín reportó casos de dengue —serotipo cuatro confirmado por PCR— y chikungunya en casi todos sus 14 municipios, con la basura acumulada identificada como factor que favorece los criaderos del mosquito Aedes aegypti.

En enero, la emisora provincial Radio Angulo alertó que la quema de residuos generaba dioxinas, furanos y monóxido de carbono, mientras cada habitante produce aproximadamente 1,5 kg de desechos al día y solo se aprovecha el 35% de la basura provincial.

Holguín fue considerada durante décadas una de las ciudades más limpias de Cuba. Hoy, los propios holguineros exigen respuestas que las autoridades no han dado y describen una situación que, de no atenderse de inmediato, amenaza con convertir el corazón de la ciudad en un nuevo basurero a cielo abierto.