En la Mesa Redonda del pasado 19 de junio, el presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), Ricardo Ronquillo reconoció abiertamente que la forma en que el régimen cubano había planteado sus transformaciones económicas durante años no resolvió los problemas acumulados.

«Ahora estamos más maduros para entender que en la forma en que nos habíamos planteado las transformaciones, los ritmos, los tiempos y el calado de esas transformaciones, en realidad no nos iban a resolver los problemas estructurales tan graves que tiene acumulada la economía cubana», expresó Ronquillo.

Según dijo, ahora el país enfrenta la urgencia de definir no solo qué cambiar, sino cómo hacerlo y quién responde por ello.

El fragmento más polémico quedó resumido en una sola frase del moderador Randy Alonso: «Ya está el qué, ahora falta el cómo, los responsables y rendirle cuentas al pueblo».

La declaración, pronunciada luego de que la Asamblea Nacional aprobara el paquete de 176 medidas de transformación económica, expone una admisión inusual en el discurso oficial: las reformas anunciadas carecen aún de un mecanismo claro de ejecución y de responsables identificados.

Para justificar el momento de las reformas, el presidente de la UPEC recurrió a una frase de Víctor Hugo que el cantante Israel Rojas había compartido en redes sociales: «No hay nada más poderoso en el mundo que una idea cuyo tiempo ha llegado».

Por su parte Randy, con su acostumbrado servilismo, atribuyó a Díaz-Canel la exigencia de transparencia: «Hay que rendirle cuenta al pueblo de cómo se va a hacer, quiénes son los responsables de cada acción». Y citó a Raúl Castro con la expresión de mantener «los oídos puestos en la tierra y escuchar las opiniones de la población».

Ronquillo también señaló que las preocupaciones ante las reformas provienen de dos frentes opuestos: «A los enemigos les preocupa un proyecto de transformaciones en Cuba que resuelva el problema y que demuestre que el socialismo no es inviable, como a los revolucionarios les preocupa que un proyecto de transformaciones en Cuba conduzca a Cuba hacia un destino que no es el que se había planteado la revolución con su proyección socialista».

Insistió en que el paquete de medidas «no está cerrado», que «es un debate» abierto con la sociedad, aunque reconoció que las urgencias del país exigen plazos y responsables definidos con rapidez.

El discurso oficial atribuye al embargo estadounidense el agravamiento de la crisis, aunque los propios participantes de la Mesa Redonda admitieron que los problemas estructurales de la economía cubana existían con independencia de las presiones externas.

Las 176 medidas aprobadas por el régimen incluyen autorización de banca privada, conversión de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones, eliminación del tope de 100 trabajadores para las mipymes y apertura a inversión extranjera, entre otras transformaciones que requieren modificar más de 148 disposiciones jurídicas y aprobar 32 nuevas normas.

Activistas y críticos del régimen, sin embargo, rechazaron el paquete de medidas al considerar que no abordan las causas políticas de la crisis ni garantizan derechos fundamentales para los cubanos.

El propio primer ministro Manuel Marrero reconoció ante la Asamblea que la aplicación del plan generará «contradicciones».