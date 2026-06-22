«Si gana Japón me caso contigo, sino esfuérzate en la vida»: 6ix9ine lanza comentario a su novia cubana y ella no se queda callada

El rapero Tekashi 6ix9ine quedó atrapado por sus propias palabras el domingo, cuando prometió en Instagram casarse con su novia cubana Aliday Alter si Japón vencía a Túnez en el Mundial 2026 —y Japón ganó 4-0.

Todo comenzó con una publicación de Aliday Alter en su cuenta de Instagram (@aliday_alter), donde la modelo cubana de 29 años apareció embarazada, posando en lencería roja con el mensaje «I dondt chase, I attract ». El rapero dejó un comentario que nadie esperaba: «Si gana Japón me caso contigo, sino pues esfuérzate en la vida».

La respuesta de Aliday no tardó: «@6ix9ine te Jodiste ahora tienes esfuérzate para la boda », escribió la influencer radicada en Miami, aceptando el trato con humor ante los más de 7,200 seguidores que ya habían dado me gusta a la foto, entre ellos el propio 6ix9ine.

El resultado del partido selló el destino del rapero. Japón aplastó a Túnez 4-0 en el Estadio BBVA de Guadalupe, México.

La pareja lleva más de un año protagonizando momentos virales. Su relación comenzó en abril de 2025, poco después de que el rapero se separara de la también cubana Hallel Génesis. En septiembre de ese año, Aliday se tatuó el rostro de 6ix9ine en el cuello como declaración de amor, y en noviembre el rapero le regaló cinco bolsas Chanel valoradas en 25,800 dólares.

El capítulo más reciente de la historia llegó en abril de 2026, cuando 6ix9ine confirmó en una transmisión con los creadores de contenido Adin Ross y N3on que Aliday estaba embarazada, con una frase que generó revuelo: «She got pregnant while I was in jail» —es decir, que el bebé fue concebido mientras el rapero cumplía una condena de tres meses en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde ingresó el 6 de enero de 2026 por violar su libertad condicional.

Captura de Instagram

El 11 de mayo, la pareja celebró un gender reveal en Miami que confirmó con confeti azul que esperan un niño, el primer hijo en común y el tercero de Tekashi. El evento también generó polémica porque el rapero dijo que si el bebé no era varón irían «directo a la clínica de abortos».

Ahora, con Japón clasificado con cuatro puntos en el Grupo F del Mundial 2026 y su próximo partido programado para el 25 de junio contra Suecia en el AT&T Stadium de Dallas, la pregunta que ronda las redes es otra: ¿cumplirá 6ix9ine su palabra?