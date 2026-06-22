«Si gana Japón me caso contigo, sino esfuérzate en la vida»: 6ix9ine lanza comentario a su novia cubana y ella no se queda callada

El rapero Tekashi 6ix9ine quedó atrapado por sus propias palabras el domingo, cuando prometió en Instagram casarse con su novia cubana Aliday Alter si Japón vencía a Túnez en el Mundial 2026 —y Japón ganó 4-0.
Todo comenzó con una publicación de Aliday Alter en su cuenta de Instagram (@aliday_alter), donde la modelo cubana de 29 años apareció embarazada, posando en lencería roja con el mensaje «I dondt chase, I attract ». El rapero dejó un comentario que nadie esperaba: «Si gana Japón me caso contigo, sino pues esfuérzate en la vida».
La respuesta de Aliday no tardó: «@6ix9ine te Jodiste ahora tienes esfuérzate para la boda », escribió la influencer radicada en Miami, aceptando el trato con humor ante los más de 7,200 seguidores que ya habían dado me gusta a la foto, entre ellos el propio 6ix9ine.
El resultado del partido selló el destino del rapero. Japón aplastó a Túnez 4-0 en el Estadio BBVA de Guadalupe, México.
La pareja lleva más de un año protagonizando momentos virales. Su relación comenzó en abril de 2025, poco después de que el rapero se separara de la también cubana Hallel Génesis. En septiembre de ese año, Aliday se tatuó el rostro de 6ix9ine en el cuello como declaración de amor, y en noviembre el rapero le regaló cinco bolsas Chanel valoradas en 25,800 dólares.
El capítulo más reciente de la historia llegó en abril de 2026, cuando 6ix9ine confirmó en una transmisión con los creadores de contenido Adin Ross y N3on que Aliday estaba embarazada, con una frase que generó revuelo: «She got pregnant while I was in jail» —es decir, que el bebé fue concebido mientras el rapero cumplía una condena de tres meses en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde ingresó el 6 de enero de 2026 por violar su libertad condicional.
El 11 de mayo, la pareja celebró un gender reveal en Miami que confirmó con confeti azul que esperan un niño, el primer hijo en común y el tercero de Tekashi. El evento también generó polémica porque el rapero dijo que si el bebé no era varón irían «directo a la clínica de abortos».
Ahora, con Japón clasificado con cuatro puntos en el Grupo F del Mundial 2026 y su próximo partido programado para el 25 de junio contra Suecia en el AT&T Stadium de Dallas, la pregunta que ronda las redes es otra: ¿cumplirá 6ix9ine su palabra?
Preguntas Frecuentes sobre Tekashi 6ix9ine y su Relación con Aliday Alter
CiberCuba te lo explica:
¿Cumplirá Tekashi 6ix9ine su promesa de casarse con Aliday Alter tras la victoria de Japón?
Tekashi 6ix9ine prometió casarse con su novia Aliday Alter si Japón ganaba a Túnez en el Mundial de 2026, y Japón ganó 4-0. Aunque la promesa fue hecha en un tono jocoso, la victoria de Japón ha puesto a 6ix9ine en el centro de la atención mediática y de sus seguidores, quienes esperan que cumpla con lo dicho.
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¿Cómo ha sido la relación entre Tekashi 6ix9ine y Aliday Alter?
La relación entre Tekashi 6ix9ine y Aliday Alter comenzó en abril de 2025 y ha estado marcada por numerosos momentos virales. Aliday se tatuó el rostro de 6ix9ine en su cuello como muestra de amor y el rapero le ha hecho múltiples regalos lujosos. La pareja también ha estado en el centro de la polémica debido a comentarios controvertidos de 6ix9ine.
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¿Qué controversias ha protagonizado Tekashi 6ix9ine recientemente?
Tekashi 6ix9ine ha estado en el centro de varias controversias, incluyendo comentarios polémicos durante el gender reveal de su hijo, donde sugirió que si el bebé no era varón irían "directo a la clínica de abortos". Estos comentarios fueron criticados en redes sociales y han generado un intenso debate sobre su comportamiento y declaraciones públicas.
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¿Cómo ha afectado el embarazo de Aliday Alter a la vida pública de la pareja?
El embarazo de Aliday Alter ha mantenido a la pareja en el centro de la atención mediática. El anuncio del embarazo se hizo poco después de que Tekashi saliera de prisión, y desde entonces, han protagonizado varios eventos virales, como el gender reveal y múltiples publicaciones en redes sociales mostrando regalos lujosos, lo que ha generado tanto interés como controversia entre sus seguidores.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.