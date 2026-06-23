Dirigentes cubanos dicen que sin impuestos no habrá recursos para la protección social

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Un diputado a la Asamblea Nacional advirtió que las reformas económicas aprobadas por el gobierno cubano no podrán financiar la protección social si el Estado no logra recaudar impuestos de manera efectiva, en un contexto donde la evasión fiscal es reconocida como un problema estructural.
Carlos Miguel Pérez Reyes, diputado y presidente de una mipyme especializada en actividades de programación e informática, hizo las declaraciones en el programa televisivo estatal «Cuadrando la Caja», días después de que la Asamblea Nacional ratificara las 176 medidas económicas.
«Nosotros no estamos adaptados en Cuba a pagar impuestos, pero es precisamente ese impuesto, y todas estas transformaciones sin impuestos no van al sector social. Si nosotros no logramos agarrar ese impuesto y ponerlo en función de la protección social, es decir, básicamente estamos haciendo esto para tener los recursos para invertir en eso», dijo.
Pérez Reyes admitió que «las desigualdades ya las tenemos», y que el objetivo es fortaler las instituciones para evitar la evasión fiscal, «que hoy es un problema muy grave en la sociedad cubana».
El diputado también reconoció que las reformas llegan tarde y bajo presión: «Teníamos que tomar estas iniciativas desde hace rato, ya las estamos tomando. Ha sido difícil, no se lograban los consensos. Es verdad que el contexto nos obligó a hacerlo más acelerado, más acelerado de lo que nos gustaría hacerlo».
Por su parte, Yan Pedro Carbonell Karell, director de políticas macroeconómicas del Banco Central de Cuba, defendió el giro hacia una protección social focalizada «en aquellos que de verdad más la necesitan».
«Por muchos años nosotros protegimos por igual a todo el mundo y de esa manera, ante una disminución de esa base material para hacer eso, terminas entonces protegiendo menos a los que más lo necesitan», subrayó.
Sin embargo, Rafael Montejo, director del Centro de Estudios de Técnicas de Dirección de la Universidad de La Habana, admitió que las nuevas medidas profundizarán las brechas sociales: «Van a provocar también desigualdades y esas desigualdades tenemos que atajarlas, tenemos que identificarlas».
El debate se produce en medio de una crisis económica sin precedentes recientes.
La CEPAL proyecta una contracción del PIB cubano de 6,5 % para 2026, la peor de América Latina, mientras el déficit fiscal supera los 74,500 millones de pesos cubanos. La contracción acumulada desde 2019 alcanza el 23 %.
La evasión fiscal no es un problema menor: la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) detectó evasión de casi 820 millones de pesos entre enero y mayo de 2024.
Para enfrentarla, el régimen aprobó la Resolución 126/2026, que faculta a la ONAT para debitar deudas tributarias directamente de cuentas bancarias sin autorización del titular, con vigencia a partir del 18 de julio.
Las 176 reformas incluyen la eliminación del tope de 100 trabajadores para mipymes privadas, la autorización de banca privada, casas de cambio no estatales, inversión extranjera en el sector privado y la introducción gradual del IVA.
También eliminan el subsidio universal de la canasta básica vigente desde 1962, restringiéndolo a jubilados y personas vulnerables.
Preguntas frecuentes sobre las reformas económicas en Cuba y su impacto social
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué son necesarias las reformas económicas en Cuba?
Las reformas económicas en Cuba son necesarias para recaudar impuestos de manera efectiva y financiar la protección social. El gobierno cubano ha reconocido que la evasión fiscal es un problema estructural que impide la adecuada inversión en el sector social. Además, las reformas buscan enfrentar una crisis económica sin precedentes, con una proyección de contracción del PIB del 6,5% para 2026.
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¿Cómo afectarán las reformas económicas a la desigualdad social en Cuba?
Las reformas económicas en Cuba podrían profundizar las desigualdades sociales. Según declaraciones de funcionarios y estudiosos, estas reformas, aunque necesarias, podrían aumentar las brechas sociales al focalizar la protección social y eliminar subsidios universales. La introducción de medidas como banca privada y eliminación de límites para mipymes también podría beneficiar más a ciertos sectores.
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¿Qué medidas se han aprobado como parte de las reformas económicas en Cuba?
Las medidas aprobadas incluyen la creación de banca y casas de cambio privadas, eliminación del tope de 100 trabajadores para mipymes, e inversión extranjera en el sector privado. Además, se planea la introducción gradual del IVA y la restricción de la canasta básica subsidiada a jubilados y personas vulnerables.
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¿Qué desafíos enfrenta la implementación de estas reformas en Cuba?
La implementación de las reformas enfrentará desafíos significativos, como la evasión fiscal y la presión económica externa. Además, se requiere modificar más de 81 normas de rango superior y transformar miles de incisos normativos, todo en un contexto de escasez de recursos y presión económica internacional.
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¿Cuál es el contexto económico actual de Cuba que impulsa estas reformas?
Cuba enfrenta una profunda crisis económica con una contracción del PIB proyectada del 6,5% para 2026. El déficit fiscal supera los 74,500 millones de pesos cubanos y la evasión fiscal es un problema estructural. Este contexto obliga al régimen a implementar reformas económicas significativas para intentar estabilizar la economía y mejorar la recaudación fiscal.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.