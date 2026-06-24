Animalista cubana se quema cocinando con carbón para sus perros: «No hay quien pueda tener tranquilidad con la vida que se lleva»

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Yenney Caballero, rescatista de animales radicada en San José de las Lajas, Mayabeque, sufrió quemaduras en su mano izquierda mientras preparaba hígado con carbón vegetal para sus perros, en medio de un apagón de más de 24 horas provocado por la explosión de un transformador.

Caballero relató el accidente en su perfil de Facebook con fotos de la mano enrojecida y sumergida en un recipiente con agua.

«Cocinando con carbón, sin condiciones, corriendo para todo. Más de 24 horas sin corriente porque transformador explotó por tercera ocasión», escribió.

El agua hirviendo del hígado se le volcó encima cuando intentaba atender a sus animales rescatados.

Sin electricidad y sin agua fría disponible en casa, tuvo que salir corriendo a pedir auxilio a sus vecinos.

«Mi mano con la que hago todo. Tuve que salir corriendo para afuera para pedir auxilio, gracias a la pronta movilización de mis vecinos porque ni un pomo de agua fría tenía para aliviar la ardentia tan terrible que sentía», describió.

La fortuna quiso que una doctora de la sala de quemados del hospital de San José de las Lajas estuviera de visita en casa de un vecino. La médica le brindó atención inmediata y le indicó los pasos a seguir. Caballero anunció que acudiría a consulta al día siguiente para que le realizaran las curas necesarias por las ampollas ya formadas.

«No puedo sacar mi mano del agua fría, es lo que me mantiene algo aliviada. Qué ganas de vivir sin estrés, sin preocupaciones», cerró su publicación, que acumuló más de 1,500 reacciones y casi 500 comentarios de solidaridad.

Varios seguidores confirmaron en los comentarios haber vivido situaciones similares ese mismo día en Mayabeque.

«Nosotros nos explotó hoy a las 2:30 pm y todavía no han venido. Tenemos bajo voltaje y no puedo ni dormir», escribió una usuaria. Otra apuntó: «Esta situación nos tiene desequilibrados».

El caso de Caballero no es aislado. La crisis eléctrica cubana de 2026 registra un déficit superior a los 2,100 MW, con apagones de hasta 50 horas consecutivas en algunos municipios. E

l pico máximo alcanzó los 2,174 MW el 14 de mayo, dejando sin electricidad hasta el 70% de la isla de forma simultánea. Ante la falta de soluciones, millones de cubanos se ven obligados a cocinar con carbón y leña en condiciones precarias y peligrosas.

Los accidentes derivados de esta situación se han multiplicado. El 14 de junio, un bebé de nueve meses sufrió quemaduras en Santiago de Cuba mientras su familia cocinaba con carbón durante un apagón.

Una adulta mayor también resultó gravemente lesionada en circunstancias similares en esa misma provincia y fue remitida a la sala de quemados del hospital Juan Bruno Zayas.

Carballero es una figura reconocida en la comunidad animalista de Mayabeque.

En abril de 2024 protagonizó la denuncia pública de tres hombres detenidos en San José de las Lajas acusados de matar perros callejeros para vender su carne falsificada como cerdo o carnero.

Su activismo se desarrolla sin apoyo estatal, en un contexto donde el régimen cubano incumple su propio Decreto-Ley 31 de Bienestar Animal, sin haber creado los centros de acogida y rescate que la norma ordena desde 2021.

«Estamos viviendo momentos muy difíciles y más los que tenemos tantos animalitos a nuestro cargo», resumió una de las rescatistas que comentó la publicación, poniendo en palabras lo que miles de cubanos enfrentan cada día.