Cubana encuentra una cucaracha en el postre de famoso restaurante en La Habana

La creadora de contenido cubana Esperanzita DC (@esperanzitadc_), publicó un video en el que relata el desagradable momento que vivió al visitar uno de los restaurantes más famosos de La Habana y encontrar una cucaracha, justo cuando se disponía a saborear el postre.

“La cucaracha que arruinó mi reseña”, tituló la influencer su publicación, donde describe con detalle lo ocurrido al cenar en el restaurante La Torre, del edificio FOCSA, en El Vedado.

“Seguidores míos me recomendaron el restaurante La Torre y todo pintaba genial. El lugar, bonito. El ambiente, agradable. El trato, un 10, pero cuando llegó el postre, en el mío había una patica oscura, incrustada en el dulce, que claramente era de cucaracha”, explicó.

Tras alertar al mesero, este se disculpó y retiró los platos, pero no hubo más respuesta por parte del establecimiento.

“Esperamos 20 minutos a que viniera un encargado, alguien que nos diera una explicación, pero nadie apareció. Fue como si hubieran barrido el problema debajo de la alfombra”, criticó la influencer.

Posteriormente, solicitó el libro de reclamaciones y dejó constancia escrita del incidente, incluyendo su nombre y su condición de creadora de contenido. En su testimonio, también critica la actitud del supuesto encargado que se presentó de forma defensiva y con “una hoja amarilla con un pelo dentro”, insinuando otra versión del problema.

“¿Puede pasar un error en cocina? Lamentablemente sí. Lo que no puede pasar es la indiferencia, que te abandonen 20 minutos y que el encargado te trate con más suspicacia que con preocupación”, señaló en su video.

Además, Esperancita ofreció una serie de recomendaciones para quienes enfrenten situaciones similares: “1. Tomen fotos como pruebas. 2. Exijan hablar con el encargado. 3. Pidan el libro de reclamaciones. 4. No tengan miedo de contar su experiencia.”

El video de la influencer ha tenido un gran eco entre sus seguidores, quienes recuerdan que no es la primera vez que Esperanzita DC denuncia irregularidades en instalaciones turísticas cubanas.

Hace poco se hizo viral al mostrar chinches en una habitación del Hotel Deauville, también en La Habana. Tras su denuncia, el hotel le ofreció una nueva estancia y mostró que habían aplicado un tratamiento sanitario en todo el piso afectado.

La situación actual en el restaurante La Torre, deja en entredicho los protocolos de higiene y la gestión de crisis por parte del local.

“Lo que iba a ser bueno, bonito y barato, terminó siendo una lección de lo que nunca debe ser el servicio al cliente”, concluyó la influencer.

