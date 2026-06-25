Iglesia Católica de Cuba expresa solidaridad con Venezuela: «Nuestras oraciones están con ustedes y su pueblo»

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La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) dirigió este jueves una carta oficial a la Conferencia Episcopal de Venezuela para expresar su solidaridad tras el devastador doble terremoto que sacudió el norte del país el miércoles 24 de junio, dejando al menos 164 fallecidos y 971 heridos según el balance oficial.
El documento, publicado en el sitio de la Iglesia Cubana, fue firmado por Arturo González Amador, obispo de Santa Clara y presidente de la COCC, y por Eloy Ricardo Domínguez Martínez, obispo auxiliar de La Habana y secretario general del organismo.
La carta está dirigida a los arzobispos Jesús González de Zárate (Valencia y presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela), Raúl Biord Castillo (Caracas) y José Antonio Da Conceição Ferreira (Puerto Cabello y secretario general de la CEV).
«Con preocupación y conmoción, hemos conocido las noticias acerca del fuerte terremoto que han sufrido ayer, en varias zonas del Oeste de Venezuela y en la capital del país», señala el texto.
Los obispos cubanos describieron las imágenes de edificios, casas y templos dañados, y manifestaron que pueden «imaginar el dolor, la tristeza y los momentos de inseguridad e incertidumbre» vividos por la población venezolana.
«Nuestras plegarias se elevan, de modo particular, por los fallecidos, sus familiares y amigos», añade la carta.
El mensaje concluye con una invocación a la patrona de Venezuela: «Que Nuestra Señora de Coromoto acompañe y consuele al pueblo venezolano, especialmente a aquellos que han visto afectados sus seres queridos, su serenidad y sus bienes, con este desastre que han sufrido».
Los dos sismos —de magnitudes 7.2 y 7.5— ocurrieron el miércoles con apenas 39 segundos de diferencia, en pleno feriado nacional por la Batalla de Carabobo.
El epicentro del primero se ubicó cerca de San Felipe, en el estado Yaracuy, y el del segundo en Yumare, ambos a escasa profundidad, lo que amplificó los daños en una amplia franja del norte del país.
En Caracas colapsaron varios edificios, entre ellos el residencial Petunia de 14 pisos y una torre de 22 pisos en Altamira, mientras se registraron más de 30 réplicas tras los sismos principales.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió Alerta Roja y estimó entre 10,000 y 100,000 posibles fallecidos en una proyección automática, aunque aclaró que no se trata de un conteo real de víctimas.
La carta cubana se suma a una ola de solidaridad de la Iglesia Católica internacional: las conferencias episcopales de España y Argentina también enviaron mensajes a la CEV, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump ofreció ayuda a Venezuela y desplegó equipos de búsqueda y rescate.
El sitio de la Iglesia Cubana resumió el espíritu del mensaje con una frase que acompaña la publicación de la carta: «La fe nos une, la caridad nos sostiene y la esperanza nos impulsa hacia un futuro mejor».
Preguntas frecuentes sobre la solidaridad de la Iglesia Católica de Cuba con Venezuela y la situación en ambos países
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la Iglesia Católica de Cuba envió un mensaje de solidaridad a Venezuela?
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba expresó su solidaridad con Venezuela tras el devastador doble terremoto que sacudió el norte del país, dejando numerosos fallecidos y heridos. La carta busca ofrecer apoyo y oraciones al pueblo venezolano en un momento de gran sufrimiento.
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¿Cuáles fueron las consecuencias de los terremotos en Venezuela?
Los terremotos, con magnitudes de 7.2 y 7.5, provocaron el colapso de varios edificios en Caracas y otras regiones, dejando al menos 164 muertos y 971 heridos según cifras oficiales. El desastre generó una alerta roja del Servicio Geológico de Estados Unidos y causó significativos daños estructurales en una amplia zona del país.
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¿Cómo ha afectado la crisis en Cuba a la Iglesia Católica en la isla?
La crisis económica, energética y social en Cuba ha tenido un impacto considerable en la Iglesia Católica. Los obispos han cancelado visitas al Vaticano por falta de combustible y han denunciado la grave situación humanitaria que enfrenta el pueblo cubano, con escasez de alimentos y servicios básicos.
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¿Cuál es el papel de la Misión Médica Cubana en Venezuela tras los terremotos?
Los colaboradores de la Misión Médica Cubana en Venezuela se encuentran fuera de peligro y han participado activamente en las labores asistenciales para ayudar a la población afectada por los terremotos, reafirmando su compromiso con la salud y el bienestar del pueblo venezolano.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.