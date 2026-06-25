Hallan muerta a joven cubana en Guyana; un policía arrestado por el crimen

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Dailen Paneque Gómez, una cubana de 26 años residente en Guyana que había sido reportada desaparecida desde el 18 de junio, fue asesinada por un agente de la Policía de ese país y su cuerpo encontrado este miércoles, según informaron las autoridades.

Medios de prensa guyaneses reportaron que el cadáver de Dailen fue hallado en estado de descomposición, en una zona de arbustos en Enmore Backdam, aproximadamente a las 19:50 horas del miércoles, luego de seis días de búsqueda tras denunciarse su desaparición.

Un agente de la Policía de Guyana, identificado como Randy Thomas, de 20 años, fue arrestado y confesó haberla asesinado.

Randy Thomas confesó el asesinato de Dailen Paneque Gómez. Foto: Policía de Guyana

La joven cubana, residente en Mon Repos, en la costa este de Demerara, había sido vista por última vez en la madrugada del jueves 18 de junio cuando se dirigía al centro de salud donde trabajaba, en el área de Lusignan. Al no llegar, fue reportada como desaparecida y el Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía de Guyana inició una investigación que condujo al arresto del autor del crimen y el hallazgo del cuerpo de la mujer.

El jefe de Investigaciones Criminales y subcomisionado de Policía, Wendell Blanhum, informó que el detenido confesó el asesinato y condujo a los detectives de la escena del crimen hasta el lugar donde arrojó el cadáver. «El policía confesó que le disparó a la víctima», confirmó el oficial.

Según los informes, el agente de la ley mantenía una relación sentimental con Dailen y habría disparado contra ella en lo que la policía considera que fue un ataque premeditado. Thomas declaró que durante un encuentro en Enmore se produjo una discusión entre ambos y que la víctima lo agredió primero.

Sin embargo, los detalles de su propia confesión apuntan a una posible premeditación: horas antes del encuentro, Thomas compró una cuerda en un supermercado chino en Mahaica, que luego utilizó para atar el cuerpo y arrastrarlo hasta el matorral donde fue encontrado. El acusado usó un arma sin licencia para cometer el crimen y habría colocado un osito de peluche contra la cabeza de la joven al momento de dispararle, para amortiguar el sonido.

Tras el crimen, el hombre se deshizo de las evidencias: arrojó el arma, el peluche y el teléfono celular de la víctima desde un puente en Unity, y limpió su automóvil con desinfectante de manos.

La investigación del caso continúa abierta y las autoridades guyanesas no han precisado cuándo será formalizada la acusación contra Thomas.

Dailen había emigrado de Cuba en busca de mejores condiciones de vida y dejó en la isla a una hija pequeña. Su asesinato ha causado conmoción entre la comunidad cubana en Guyana y compatriotas en otros países y dentro de Cuba. «Hoy una familia queda destruida. Una niña queda sin su mamá. Y otra cubana que salió de su país buscando oportunidades pierde la vida lejos de su tierra, de la forma más injusta y cruel», escribió la activista Kiryat Poey.

El caso se suma a una serie de hechos violentos contra cubanos en Guyana que ha generado alarma creciente. Desde octubre de 2024, al menos cinco ciudadanos de la isla han perdido la vida en ese país, entre ellos Dainier Vegas Infante, de 23 años, asesinado a balazos en su centro de trabajo en Georgetown el 10 de mayo pasado, y Wilber Fonseca Fonseca, de 53 años, cuyo cuerpo fue hallado junto a una carretera en Coldingen este mes.

Guyana concentra una comunidad cubana estimada entre 5,000 y 7,000 personas, atraídas en parte porque es el único país de la región que no exige visa a los ciudadanos de Cuba.

El asesinato de Dailen Paneque Gómez también se enmarca en una cadena de crímenes contra mujeres cubanas en el exterior cometidos por sus parejas o exparejas. En 2025, 12 cubanas fueron víctimas de feminicidio en el extranjero, según datos recopilados por los observatorios independientes OGAT y YSTCC.